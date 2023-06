Tubos Reunidos y Berkeley son los dos valores de la Bolsa española que mejor lo hacen en el año. El primero se dispara la friolera de un 222%, mientras que el segundo sube cerca de un 90%. Los analistas técnicos de Bolsamanía explican que ambos títulos muestran un aspecto "para no perderlos de vista", con unas perspectivas que invitan a pensar en más alzas pese a lo mucho que se han revalorizado ya.

Tubos Reunidos lleva ya tiempo moviéndose lateralmente después de que los dos primeros meses del año fueran "espectaculares", con una revalorización del 330%, explica César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch. "Para definirse al alza debería superar los 0,859 euros", comenta, e indica que esa sería la señal para comprar. "Es un valor a seguir", remarca. Tubos Reunidos cotiza actualmente a 0,79 euros.

Gráfico de Tubos Reunidos.

En cuanto a Berkeley, rompió hace un par de semana los máximos anuales que tenía en los 0,3185 euros y podría subir hasta los 0,4 euros, dice Nuez. "Está para comprar", afirma tajante.

Gráfico de Berkeley.

CATALIZADORES A LA VISTA

Como les venimos contando en 'Bolsamanía', el buen comportamiento de los últimos tiempos en Berkeley viene motivado por la situación política de nuestro país, con el triunfo del Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales y el adelanto electoral para dentro de un mes, uno comicios en los que también el PP parte como favorito.

Un cambio de Gobierno podría suponer el desbloqueo del proyecto de mina de uranio que Berkeley tiene en Retortillo (Salamanca), un proyecto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado, algo con lo que la compañía no está de acuerdo.

En declaraciones recientes a 'Capital Radio', Francisco Bellón, presidente de la empresa australiana en España, reiteró que no entiende la negativa del Gobierno. "No entendemos que pueda haber ningún tipo de impacto medioambiental desfavorable", afirmó, en referencia a la principal razón que alega el Ejecutivo para negarse a aprobarlo. Aunque no quiso especular sobre un posible impacto del cambio de Gobierno, remarcó que el proyecto ha sido puesto en suspenso "por una cuestión ideológica pura y dura".

Por lo tanto, unas de las empresas a las que habrá que seguir especialmente en bolsa tras el 23 de julio será Berkeley, que podría volar ante un posible triunfo del PP o caer con fuerza si el PSOE sigue en el poder.

Tubos Reunidos refleja la historia de una empresa rescatada hace justo dos años por la SEPI que ha sabido salir adelante, algo que el mercado está valorando. Así lo demostró con sus resultados de 2022, cuando abandonó las pérdidas y ganó 43,5 millones frente a los números rojos de 64,7 millones de 2021. La compañía explicaba en el momento de publicación de estas cifras que el crecimiento ha sido destacado en volumen, pero especialmente en los precios de venta, los cuales han mostrado una tendencia creciente a medida que Tubos Reunidos ha sido capaz de repercutir al mercado progresivamente los fuertes incrementos de costes de energías y materias primas, así como mantenerlos posteriormente a pesar de la alta volatilidad.