Tubacex y ADNOC, el grupo energético integrado de los Emiratos Árabes Unidos, han firmado un acuerdo estratégico por un importe de 50 millones de dólares que concede a ADNOC los derechos exclusivos de uso de la tecnología de conexión Sentinel Prime de Tubacex en aplicaciones no CRA dentro del país.

"La firma protocolaria del acuerdo esta mañana, escenifica el acuerdo realizado y comunicado públicamente en marzo de 2025, reforzando el compromiso compartido de ambas compañías con la autonomía tecnológica y el desarrollo de capacidades industriales locales en el sector del petróleo y el gas en los EAU", ha detallado la compañía española.

Todo ello se enmarca en la estrategia industrial insignia de los Emiratos, 'Make it in the Emirates', y tiene como objetivo potenciar las operaciones de completado de pozos de ADNOC, reducir la dependencia de proveedores externos y fomentar la inversión industrial de alto valor.

El centro de I+D de Tubacex en Abu Dabi, inaugurado como parte de esta iniciativa, actuará como un polo de innovación y desarrollo de talento, ofreciendo formación técnica y capacidades avanzadas de ingeniería. Los signatarios fueron Mussabbeh Al Kaabi, CEO de ADNOC Upstream y Josu Imaz, CEO del Grupo Tubacex.

Musabbeh Al Kaabi, CEO de ADNOC Upstream, ha señalado que "este acuerdo de licencia proporciona a ADNOC acceso a una tecnología crítica para el completado de pozos de petróleo y gas, reforzando nuestra resiliencia y fortaleciendo la fabricación local. La inversión de Tubacex en Abu Dabi está alineada con nuestra visión de impulsar las capacidades locales y acelerar el crecimiento industrial a través del programa Make it in the Emirates".

Por su parte, Josu Imaz, CEO del Grupo Tubacex, ha afirmado que "la formalización de este acuerdo de licencia refleja nuestro compromiso con la colaboración global y la innovación. La adopción de Sentinel Prime por parte de ADNOC subraya la calidad y el rendimiento de nuestras soluciones, así como nuestra alineación estratégica a largo plazo con los principales actores del sector energético".

Además, Tubacex ha detallado que su planta de Abu Dabi, dedicada a soluciones avanzadas OCTG, "se encuentra operativa y representa la mayor inversión industrial realizada por una empresa española en los Emiratos Árabes Unidos. Este hito consolida aún más el liderazgo de Tubacex en la región y apoya su estrategia de expansión global en soluciones energéticas de alto rendimiento".