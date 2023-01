Entre los posibles catalizadores que tienen las acciones, uno de los más interesantes lo encontramos en las operaciones empresariales relacionadas con las fusiones y adquisiciones. Así, son muchos los inversores que toman posiciones en compañías que pueden ser compradas, es decir, que pueden ser objeto de una opa.

Y con estas premisas en mente, los expertos de TradeSmith destacan tres empresas estadounidenses que podrían dispararse en Wall Street al contar con negocios de un “valor único” que complementarían las áreas de actividad de grandes multinacionales.

Cabe tener en cuenta que para que una adquisición se lleve a cabo, la empresa interesada en sellar el trato suele pagar una prima generosa respecto a la cotización de mercado. Así, por ejemplo, Microsoft llegó hace unos meses a un acuerdo para la integración del fabricante de videojuegos Activision Blizzard tras ofrecer una prima del 45%.

No obstante, también se debe ser consciente de que no todas las operaciones llegan a materializarse y de que no hay garantía de que una empresa sea comprada por otra en un futuro.

WWE Y EL ATRACTIVO DE LA LUCHA LIBRE

Con todo, TradeSmith cree que WWE es una de las empresas que podría tener varios pretendientes, como Amazon, Walt Disney, Alphabet, Apple o Netflix. El grupo de medios y entretenimiento, muy popular entre los aficionados a la lucha libre y que también está presente en otros campos audiovisuales, como el cine o el fútbol americano, podría aportar contenido de calidad a las plataformas de vídeo más importantes del mundo en un momento en el que la competitividad entre los gigantes del sector es máxima.

Además, TradeSmith subraya que la compañía está buscando alternativas estratégicas para maximizar el valor para sus accionistas y que sus fundamentales son “excelentes”.

AMC NETWORKS Y LA POPULARIDAD DE SUS CONTENIDOS

El segundo nombre que aparece en esta lista de empresas ‘opable’ es AMC Networks, un productor de contenidos multimedia y distribuidor de canales de televisión, famoso por ser el responsable de series como ‘Mad Men’, ‘Breaking Bad’ o ‘The Walking Dead’.

No obstante, este título “presenta más riesgos”, según los citados analistas, dadas las dificultades que viene atravesando en los últimos meses.

EL NEGOCIO DE VIRIDIAN PODRÍA SER ATRACTIVO PARA J&J O SANOFI

Finalmente, estos expertos ponen el foco en Viridian Therapeutics, compañía biofarmacéutica que está desarrollando tratamientos para personas con enfermedad ocular tiroidea, con tres programas en varias etapas de desarrollo.

Tal y como apuntan desde TradeSmith, esta empresa podría encajar en los planes de futuro de Johnson & Johnson o Sanofi, que ya intentaron la compra de Horizon, competidor de Viridian. Aun así, “se trata de un valor más propicio para inversores de alta tolerancia al riesgo”, concluyen desde la firma.