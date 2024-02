TotalEnergies estudia la venta de una participación del 50% en una cartera de proyectos renovables en Europa y Estados Unidos, según publica Reuters en base a las informaciones de dos personas familiarizadas con el asunto.

El grupo energético francés está sondeando a los asesores para vender activos de energía eólica y solar en Estados Unidos, España, Portugal, Francia y Grecia que tendrían un valor total de unos 2.500 millones de dólares, han adelantado las fuentes.

TotalEnergies no ha realizado, hasta el momento, ningún comentario al respecto de esta información. No obstante, la compañía ya se deshizo de una participación del 22,5% en un parque eólico marino a la tailandesa PTT Exploration and Production (PTTEP) por 522 millones de libras (660,54 millones de dólares).

Asimismo, el año pasado, la compañía francesa tomó el control total de la empresa de energía renovable Eren por 3.800 millones de euros (4.100 millones de dólares), incluida la deuda.

En los primeros nueves meses de 2023, TotalEnergies obtuvo un beneficio neto atribuido de 16.321 millones, un 5% menos que entre enero y septiembre del ejercicio anterior.

Por su parte, los ingresos de la energética francesa cayeron un 16% respecto al mismo periodo de 2022, al alcanzar los 177.891 millones de dólares.