Tildan de machista la nueva campaña de El Corte Inglés para el Día de la Madre

"El Corte Inglés hace apología de que una madre debe ser sumisa". "¿100% madre es igual a 100% esclava?". "Si eres madre, entrégate y no te quejes, terrible la publicidad de El Corte Inglés". "100% machista". Son algunas de las expresiones que la firma ha recibido durante la mañana de este viernes en redes sociales como Twitter. Algunos usuarios, a pesar de su indignación, han tirado de humor: "Ya es 1947 en El Corte Inglés".

La campaña publicitaria se presentó a comienzos de esta semana y según adelanta el portal Marketing News es una creatividad desarrollada por el propio anunciante, con lo que no hay ningún estudio o agencia detrás del concepto: ha sido la propia firma. El mismo medio apunta que el anuncio centra su mensaje en que las mujeres "suelen estar encasilladas en un sin fin de roles" pero, como madres, "cumplen con un papel mucho más importante del que nadie habla".

Por el momento, El Corte Inglés ha liberado dos ejemplos de su cartelería. El que más polémica ha causado es uno en el que una mujer sobre fondo verde cruza sus brazos sonriente. Sobre ella, las palabras: "97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre". El otro ejemplo es el de otra mujer sobre un fondo rosa: "50% paciencia. 50% comprometida. 0% tinte. 100% madre".

Algunos tuiteros incluso han recordado la campaña de El Corte Inglés para el pasado Día del Padre en el que a uno de los hombres se les tildaba de "cocinitas" en un cartel en el que aparecía preparando unas tostadas, lo que también ha provocado que muchos usuarios acusen a El Corte Inglés de desarrollar creatividades machistas.

Una buena madre debe entregarse hasta el límite de sus fuerzas y no quejarse nunca. El Corte Inglés cree que Vox ha ganado las elecciones o han sacado una campaña que tenían hecha desde los años 70. pic.twitter.com/KvH2wbFtX0

Mujer callada, sumisa y obediente.

Una madre de verdad no se queja, una madre de verdad no tiene tiempo para ella, una madre de verdad no tiene sueños ni aspiraciones, una madre de verdad lo da siempre todo sin esperar nada a cambio. El Corte Inglés machismo 100% #feminismo pic.twitter.com/q0pNW5Gmfz