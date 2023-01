Arranca este viernes la 'fiesta' de los resultados en Estados Unidos con las cuentas del cuarto trimestre y del conjunto de 2022 de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup y Bank of NY Mellon, entre las más destacadas. Se espera una temporada complicada, con unos números impactados por la crisis económica y la alta inflación, pero los expertos también señalan que el listón de las previsiones del consenso está tan bajo que es más fácil que las compañías lo superen.

"Las estimaciones del consenso se han reducido sustancialmente antes del inicio de la temporada de resultados del cuarto trimestre, lo que pone el listón más bajo para que las empresas lo rebasen", escribe Mathieu Racheter, analista de Julius Baer. "Dicho esto, los inversores se centrarán más bien en las previsiones para 2023, en particular en cómo planean las empresas hacer frente a la compresión de márgenes prevista", añade.

"A las empresas les resulta cada vez más difícil proteger sus márgenes"

Los expectativas del consenso para el crecimiento de los beneficios del S&P 500 en el cuarto trimestre se han revisado bruscamente a la baja, del 16% al -4,7%, penalizadas por recortes de beneficios en todos los sectores, excepto el del petróleo y el gas. "Excluyendo el volátil sector del petróleo y el gas, el consenso espera que los beneficios sean un 8,5% inferiores a los del cuarto trimestre de 2021", precisa Racheter.

A nivel sectorial, se prevé que el petróleo y el gas, así como el sector industrial, registren el mayor crecimiento de los beneficios, impulsados por el impacto de la crisis energética, seguidos de los sectores defensivos clásicos. En el otro extremo del espectro, los sectores cíclicos, como el de materiales y el de consumo, registrarán las cifras de crecimiento más débiles.

CON LA VISTA EN LAS ESTIMACIONES PARA EL AÑO

Julius Baer insiste en que los inversores se centrarán especialmente en las previsiones para 2023, especialmente en la forma en la que las empresas prevén abordar ese descenso previsto de los márgenes. En este sentido, se espera que la diferencia entre el crecimiento de los beneficios y el de las ventas siga aumentando (+8,5%), lo que indica que los efectos negativos del apalancamiento operativo se están intensificando, explican desde la entidad suiza.

"El consenso espera que los márgenes de beneficio del S&P 500 disminuyan un 0,8%, hasta el 11,2%. El apalancamiento operativo fue uno de los principales motores del aumento de los márgenes y la consiguiente expansión de los beneficios observados desde el estallido de la pandemia. Sin embargo, es un arma de doble filo, es decir, funciona en ambos sentidos, y recientemente se ha vuelto negativo", advierte Mathieu Racheter.

"Con una tasa de variación de los costes superior a la de los ingresos, a las empresas les resulta cada vez más difícil proteger sus márgenes. En este contexto, parece más importante que nunca centrarse en empresas con una elevada eficiencia operativa, en términos de reducción de costes y aumento del flujo de caja libre", concluye Racheter.

LAS CINCO REGLAS DE CRAMER

El famoso comunicador estadounidense, Jim Cramer, presentador del espacio 'Mad Money' de 'CNBC', ha ofrecido a los inversores cinco reglas para afrontar la temporada de resultados que arranca ya.

Cramer aconseja, en primer lugar, no sucumbir al análisis "instantáneo" de las cuentas y, en segundo lugar, no sacar conclusiones precipitadas de la comparativa de esas cifras con las previsiones del consenso. Además, también advierte de que no se deben comprar acciones en base solo a los resultados, sino que hay que investigar bien la empresa antes, y que hay que estar muy pendientes y analizar muy bien las conferencias que dan las empresas ante analistas para explicar sus números. "La parte de preguntas y respuestas es especialmente importante", indica. Asimismo, recomienda comprar con las caídas si, tras un análisis pormenorizado de los resultados, se considera que el mercado ha malinterpretado el trimestre.

Finalmente, Cramer se refiere a la disposición del consejero delegado de una empresa a recomprar acciones después de que esta presente sus resultados como una señal en la que deben fijarse los inversores para comprar.