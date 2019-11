Las acciones de Telefónica que cotizan en Wall Street avanzan un 1%, hasta 7,43 dólares, después del nuevo plan estratégico anunciado este miércoles por José María Álvarez Pallete, presidente ejecutivo de la operadora de telecomunicaciones.

Los ADR (American Depositary Receipt) de Telefónica han llegado a subir más del 3%, hasta 7,57 dólares, ante las expectativas generadas por el anuncio de novedades estratégicas, pero posteriormente han moderado su avance, en línea con la ganancia del 1,5% que ha registrado el valor en el Ibex.

Telefónica ha anunciado al cierre de mercado cinco medidas con las que quiere cambiar el rumbo de la empresa. Una de ellas, va a priorizar sólo cuatro mercados: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Asume que esta decisión va a conllevar un 'spin-off' operativo de Hispanoamérica.

Las otras tres medidas pasan por la creación de dos áreas de negocio específicas, Telefónica Tech y Telefónica Infra; y un nuevo modelo de comité de dirección y de estructura operativa.

El cambio lo justifica porque quiere "priorizar los mercados donde la compañía pueda ser relevante y crecer en un modelo sostenible a largo plazo, impulsar las oportunidades de mayor potencial de crecimiento apalancando a la vez el valor de sus infraestructuras, e incrementar la agilidad y mejorar la eficiencia", resume en el comunicado que ha remitido a la CNMV.

"Es una nueva época, con preguntas para las que no tenemos respuestas", ha reconocido el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, en rueda de prensa y recalca que la empresa va a ser "valiente". "Nadie nos está pidiendo cambios, pero no podemos no cambiar", ha repetido. Por ello, justifica la decisión del consejo de administración de "tener foco y no dispersarnos, estar dónde podemos ser sostenibles y tenemos mayor potencial de crecimiento".

Álvarez-Pallete también ha reconocido que pueden entrar nuevos accionistas en su capital, aunque no haya negociaciones en curso. "El capital está abierto, somos uno de los valores más líquidos, todos son bienvenidos", ha resumido. Eso sí, ha matizado que no tiene "noticias al respecto".