Telefónica ha anunciado este viernes que amplía su acuerdo de colaboración estratégica con Amazon y que va a lanzar la Living App 'Selección Hogar de Movistar', que permitirá a los usuarios de la plataforma de televisión Movistar Plus+ acceder de forma directa a más de 20.000 productos del hogar del gigante de comercio electrónico. Decoración, cocina, iluminación, bricolaje, electrodomésticos y jardinería son algunas de las secciones cuyos productos podrán adquirirse con opción de entrega rápida.

Esta nueva TV-Commerce App refuerza la relación estratégica que ambas compañías iniciaron en 2018 en el área de consumo, colaboración que se ha materializado, entre otras iniciativas, en la integración de Prime Video en las plataformas de televisión de Telefónica en varios mercados y la implantación de la infraestructura Amazon Web Services (AWS) en varios de los servicios digitales de Telefónica.

"Amazon es un socio estratégico para Telefónica con el que seguiremos colaborando en nuevas iniciativas para ofrecer los mejores servicios integrados a nuestros clientes como parte de la propuesta de hogar digital de Telefónica", ha dicho Chema Alonso, director del área Digital de Telefónica.

Como explica la operadora en un comunicado, los usuarios de Movistar Plus+ no necesitan descargar ni instalar ningún software para disfrutar de este nuevo servicio, puesto que la Living App 'Selección Hogar de Movistar' está disponible en la sección 'Apps' de la pantalla de inicio de Movistar Plus+. Así, pueden "ir de compras de una forma cómoda y en pantalla grande y descubrir productos para renovar cada rincón del hogar". La transacción de compra se completa a través de la app móvil o el sitio web de Amazon.es.

Dentro de cada categoría, los productos contarán con descripciones, valoración media de otros usuarios e incluso otros productos relacionados para hacer más sencilla la decisión de compra.