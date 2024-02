Un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) ha dado la razón a Telefónica en su demanda contra Millicom International Cellular, con motivo de la cancelación de la compra de la filial de la 'teleco' española en Costa Rica acordada en febrero de 2019, según adelanta el medio especializado 'Law 360'.

De esta manera, el juez de la Corte Suprema de Nueva York Andrew Borrok ha determinado que la compañía española tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento del acuerdo cifrado en 570 millones de dólares, aunque no ha detallado la cantidad exacta, si bien 'Expansión' asegura que Telefónica exigirá 140 millones de dólares (unos 130 millones de euros).

La Justicia estadounidense ha alcanzado esta resolución tras valorar que la transacción entre las partes ya estaba cerrada cuando Millicom decidió en 2020 no seguir adelante con el acuerdo ante el desplome en el precio de sus acciones provocado por la pandemia de covid-19.

Millicom vinculó en su momento el cierre de la transacción a la recepción de un "aval" de la Contraloría General de Costa Rica que nunca recibió, motivo por el cual la Justicia considera que no incumplió el contrato, aunque valora que el argumento de la firma es simplemente una "posición de litigio" y nada más.

"A la vista del acuerdo, no se requería ninguna autorización del auditor para consumar la transacción. En la medida en que el auditor no garantiza la autorización, Millicom no tenía derecho a reclamar esta ley como una condición de cierre que no ocurrió porque no se trata de una aprobación regulatoria de cierre que esté disponible o permitida por la ley aplicable", destaca la sentencia judicial.

Además, agrega que "Millicom no podría entonces subvertir la conducta acordada por las partes al negarse unilateralmente a firmar una adenda (al acuerdo de compra de acciones) y declarar el incumplimiento de la condición para evitar su obligación de cierre".