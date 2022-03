Telecom Italia (TIM) sube con fuerza en bolsa este lunes (+7%) tras confirmar este domingo que iniciará conversaciones formales con KKR para evaluar la potencial oferta de 10.800 millones de euros lanzada por el fondo estadounidense.

No obstante, mayor grupo de telefonía de Italia no se cierra ninguna puerta y avisa, según recoge Reuters, que explorará también una posible fusión con su principal competidor de banda ancha, Open Fiber, respaldada por el estado italiano. Esa es una de las ideas del nuevo CEO Pietro Labriola, que busca dar un cambio interno a la compañía.

Las discusiones con KKR para evaluar el "atractivo y la entrega" de su propuesta también servirán a Telecom para determinar la "longitud y el alcance" de la 'due diligence' que reclama la firma de capital privado antes de formalizar su oferta, ha dicho TIM.

La idea de KKR es hacerse con el control de la firma de telefonía, que está fuertemente endeudada, excluirla de la bolsa e intentar relanzarla desgajando sus activos de infraestructura de red, según han explicado fuentes conocedoras de la situación.

Labriola, cuyo nombramiento fue auspiciado por el mayor inversor de TIM, Vivendi, que consideraba que la oferta inicial de KKR era demasiado baja, reveló su propio plan para reactivar la empresa a principios de marzo. En concreto, el plan de Labriola también se centra en separar los activos de red de la rama de servicios de Telecom Italia.

"El consejo de TIM ha confirmado su voluntad de ejecutar el plan de negocio y explorar el cambio, a través de una reorganización de las operaciones del grupo y una posible integración con Open Fiber", dijo la compañía en un comunicado publicado después de una reunión especial del consejo este domingo.

"El consejo también confirmó la creencia de que hay un valor oculto en TIM que debe ser considerado al evaluar cualquier alternativa de plan de negocios", remarcaba también la firma de telefonía en la nota, en clara alusión a la oferta de KKR.

Telecom Italia ha apuntado que Labriola y el presidente Salvatore Rossi mantendrán conversaciones formales con KKR, tras las interacciones informales entre los asesores en los últimos meses, para reunir más detalles sobre las propuestas del fondo estadounidense.

SITUACIÓN DELICADA

TIM ha registrado una fuerte caída de los ingresos y una reducción de los márgenes en los últimos años, en medio de una competencia feroz en su principal mercado nacional. Sus acciones, de hecho, alcanzaron la semana pasada un mínimo histórico después de que la empresa presentase sus resultados y confirmase una pérdida récord en 2021 y de que Labriola anunciara su plan de liquidación.

La oferta de KKR, de 0,505 euros por acción, supone una prima del 75% sobre el nivel de cierre de la acción el viernes, frente a la prima del 45% cuando se anunció la oferta por primera vez. No obstante, cabe destacar que el Gobierno italiano, que tiene poderes especiales para proteger a las empresas estratégicamente relevantes para el país, como TIM, frente a intereses extranjeros no deseados, aún no se ha pronunciado formalmente sobre la propuesta de KKR.

El fondo estadounidense, por su parte, ha señalado que quiere el apoyo tanto de Telecom Italia como del Gobierno a su oferta. Aunque KKR ya tiene intereses en TIM, y es que el año pasado pagó 1.800 millones de euros por una participación del 37,5% en su red secundaria.