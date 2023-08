S&P Global recortó este lunes la calificación crediticia y revisó la perspectiva de varios bancos medianos estadounidenses, tras una medida similar de Moody's a principios de mes, advirtiendo de que los riesgos de financiación y la menor rentabilidad probablemente pondrán a prueba la solidez crediticia del sector.

S&P ha rebajado las calificaciones de Associated Banc-Corp y Valley National Bancorp por los riesgos de financiación y la mayor dependencia de los depósitos intermediados. También ha reducido la calificación de UMB Financial Corp, Comerica Bank y Keycorp citando grandes flujos de salida de depósitos y la prevalencia de tipos de interés más altos.

Según la agencia, el fuerte aumento de los tipos de interés está pesando sobre la financiación y la liquidez de muchos bancos de EEUU, y añadió que los depósitos en poder de los bancos asegurados por la Federal Deposit Insurance Corp seguirán disminuyendo mientras la Reserva Federal sea "cuantitativamente restrictiva".

La agencia de calificación también rebajó la perspectiva de S&T Bank y River City Bank de estable a negativa debido, entre otros factores, a su elevada exposición al sector inmobiliario comercial.

El colapso de Silicon Valley Bank y de Signature Bank a principios de este año parece no haberse superado en la medida en que la confianza en el sector bancario estadounidense sigue 'tocada'.

A principios de este mes Moody's revisó a múltiples bancos estadounidenses. Pequeños y medianos sufrieron la rebaja de calificación por parte de la agencia, que además colocó a otros seis gigantes bancarios en revisión.

Moody's recortó en un escalón la calificación de 10 bancos (entre ellos M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank y BOK Financial Corp) y colocó a seis gigantes bancarios, como por ejemplo Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial, en revisión. Asimismo, la agencia cambió a negativa la perspectiva de once grandes prestamistas, entre ellos Capital One, Citizens Financial y Fith Third Bancorp.