Sony recibe el calor de los inversores tras abaratar el precio de Play Station Now

Sony Interactive Entertainment comenzó octubre con una nueva estrategia comercial. La multinacional japonesa decidió abaratar el precio de Play Station Now, su servicio de videojuegos en 'streaming', para adaptarse a la oferta de sus principales competidores. La primera reacción de los inversores fue rechazar esta medida por el temor a una caída de los ingresos, pero las acciones solo han tardado dos días en recuperarse del batacazo inicial.

El 1 de octubre, Sony dio a conocer que los más de 700.000 suscriptores pasarían a pagar 9,99 euros al mes, desde los 14,99 euros anteriores. Ese mismo día, sus títulos se desplomaron un 1,98% en Wall Street, una caída a la que luego se sumaron los 'números rojos' del 1,95% de la jornada siguiente. En total, una pérdida del 3,9% acorde al pesimismo que vivieron los mercados con el comienzo de octubre, debido a los malos datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos.

En la sesión del jueves, la compañía se revalorizó un 1,94%, un rebote que continuó el viernes con un repunte del 1,42%. También en esta ocasión se guió por el comportamiento de Wall Street, pero las subidas fueron bastante más abultadas que la media de las principales bolsas neoyorkinas.

Las acciones de Sony cerraron la semana en los 58,75 dólares. Esta cantidad se encuentra bastante por debajo de los 70,93 dólares de precio objetivo que le otorga el conjunto de los analistas de FactSet. La compañía aún tiene mucho recorrido en bolsa y, de hecho, ninguno de los expertos aconseja deshacer posiciones. El 77% recomienda comprar, mientras que el 33% apuesta por mantener. En lo que va de año, los títulos de Sony han sumado un 21%.

NOVEDADES EN PLAY STATION NOW

Además de la rebaja en el precio mensual, los usuarios podrán aprovecharse otras tarifas. Sony también ha reducido el precio anual de Play Station Now desde los 99,99 euros hasta los 59,99 euros. Incluso ha añadido la opción de adquirir este servicio de forma trimestral por 24,99 dólares. La compañía ha decidido mantener los siete días de prueba que disfrutan los nuevos usuarios.

La plataforma incluye más de 800 videojuegos a los que ahora se han sumado algunos de los títulos más famosos de la firma como 'God of War' (juego del año 2018), 'Grand Theft Auto V' (110 millones de juegos vendidos) o 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' (juego del año 2017). Eso sí, solo estarán disponibles hasta el 2 de enero de 2020, la fecha en la que compañía pretende incorporar novedades.

Con esta oferta, Sony hace la competencia a otras plataformas de videojuegos en 'streaming' como Apple Arcade, que está disponible desde el 19 de septiembre en más de 150 países por 4,99 dólares (4,54 euros) al mes. Durante la presentación del iPhone 11, el director ejecutivo de la compañía de la manzana mordida, Tom Cook, anunció el lanzamiento de nuevos juegos como el 'Frogger in Toy Town' o el 'Shinseki Into The Depths'. Google también lanzará su plataforma en noviembre por 4,99 dólares (, aunque habrá que comprar un mando especial por 60 dólares (54,65 euros).