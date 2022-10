SIX ha comunicado este martes que está en disposición de ofrecer a sus clientes actuales y futuros acceso directo al Depósito Central de Valores (DCV) español tras el éxito de la adquisición e integración de BME.

A partir de mediados de octubre de 2022, todos los clientes de SIX con valores españoles se beneficiarán de una prestación de servicios preferente en España con canales de comunicación directos en todos los servicios, "lo que acelerará considerablemente los procesos operativos", ha dicho la compañía en una nota. Esto será posible a través de un enlace directo con el DCV español, Iberclear.

"SIX ha establecido este enlace directo con Iberclear en línea con su estrategia de acceso directo al mercado. Esto permite a SIX proporcionar servicios de transacciones de alta calidad, servicios de gestión activos y fiscales basados en la custodia de valores españoles para sus clientes de custodia internacional", ha declarado Stephan Hänseler, Head International Custody Operations de SIX.

"El nuevo acceso directo al mercado se ha desarrollado para proteger una amplia gama de clases de activos, combinando la experiencia en servicios de gestión de valores suizos y españoles de SIX. Nuestros mejores modelos de acceso al mercado, combinados con su creciente presencia internacional, son la base de unos servicios de gestión de valores de extremo a extremo flexibles", ha añadido Jesús Benito, Head Domestic Custody Operations de SIX.