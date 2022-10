SIX, uno de los principales proveedores de información financiera de Europa, ha anunciado este jueves que los datos de criptomonedas de CryptoCompare están disponibles desde hoy para la base de sus clientes. Como resultado de la asociación, SIX ahora puede cubrir más del 85% de todas las actividades del mercado de criptomonedas en todo el mundo, ha informado en un comunicado.

CryptoCompare es un proveedor de datos de mercado de activos digitales que agrega referencias de más de 300 centros de negociación en todo el mundo. La empresa cuenta con una cobertura de datos de referencia y de precios para pares comerciales basados en criptomonedas y el dinero fiat.

A través de esta asociación, SIX proporciona datos de precios históricos y en tiempo real, datos de libros de órdenes y de derivados basados en la metodología de precios agregados patentada de CryptoCompare. Esta se basa en un cálculo promedio ponderado de volumen de 24 horas, un factor de penalización de tiempo y una metodología de valores atípicos.

SIX ha subrayado que "evalúa y atiende continuamente" las necesidades del mercado en relación con los activos digitales para proporcionar a los participantes del mercado datos de alta calidad, estandarizados por SIX, de la oferta de datos de la empresa. Por eso, decidió asociarse con CryptoCompare debido a la "amplia cobertura de los mercados de criptomonedas de la empresa y la facilidad de integración a través de una única fuente de API", lo que permite a SIX proporcionar datos de activos digitales a sus clientes por medio de los mismos canales de entrega que sus principales datos de referencia, precios, operaciones de sociedades, así como datos reglamentarios, fiscales y de ESG.

"A través de esta colaboración con CryptoCompare, estamos ayudando a nuestros clientes a navegar por los mercados de activos digitales. Nuestros clientes podrán acceder a la información que necesitan para aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos en los mercados de criptomonedas, así como cumplir con las regulaciones emergentes, a través de un socio de datos fiable y de confianza”, ha declarado Berta Ares Lomban, Head Digital Assets Financial Information en SIX.