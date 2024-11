El Consejo de Administración de SIX (dueño de BME) ha nombrado a Bjorn Sibbern nuevo consejero delegado a partir del 1 de enero de 2025. Bjorn Sibbern sucede a Jos Dijsselhof, que deja la empresa tras siete años en SIX para emprender un nuevo reto profesional en Oriente Medio, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.

Como Director Global de Bolsas y miembro del Comité de Dirección del grupo, Bjorn Sibbern ha estado a cargo del negocio bursátil internacional de SIX desde principios de 2024. Sibbern cuenta con más de dos décadas de experiencia en mercados de capitales para instituciones de prestigio y, entre otros cargos internacionales, ha trabajado para Nasdaq, OMX Exchanges y como consejero delegado de E*TRADE Bank Dinamarca, destaca SIX. Tiene nacionalidad danesa, es titular de un Executive MBA, un Diploma en Administración de Empresas y un Máster en Economía y Derecho Empresarial por la Copenhagen Business School.

Thomas Wellauer, presidente del Consejo de Administración de SIX, ha mostrado su satisfacción por este nombramiento: "Estoy encantado de que hayamos podido designar como CEO a Bjorn, un experto en el mercado de capitales, bien relacionado en la industria y miembro del equipo. Desde que se incorporó a SIX hace un año, hemos podido conocer a Bjorn como un colega asertivo, muy motivado y proactivo. Con su sólida trayectoria, Bjorn aporta la experiencia internacional y la calidad de liderazgo necesarias para continuar y acelerar la senda de crecimiento que SIX ha emprendido".

SIX ha destacado, por otro lado, que desde que Jos Dijsselhof se incorporó al grupo como CEO en 2018, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo comercial de la entidad y en la expansión de su presencia a nivel internacional. Consiguió llevar a cabo con éxito el reajuste estratégico de SIX con la venta del negocio de tarjetas a Worldline y diversificar aún más la cartera de negocios de la entidad.

Bajo su dirección, SIX realizó adquisiciones clave -la más notable, la compra de la Bolsa española, BME, junto con otras inversiones internacionales principalmente del sector de la información financiera.

Jos Dijsselhof permanecerá en SIX hasta finales de febrero de 2025 para garantizar un traspaso ordenado.