Bolsas y Mercados Españoles (BME), perteneciente al grupo suizo SIX, ha anunciado este miércoles su inversión en OpenBrick, una plataforma digital para la emisión, gestión, contratación y liquidación de valores tokenizados ligados a proyectos inmobiliarios. La compañía contará así con Grupo Lar, Renta 4 Banco e ioBuilders como fundadores y con BME, Garrigues y Teras Capital como socios estratégicos.

OpenBrick desarrolla una plataforma con tecnología blockchain y conecta a emisores, inversores e intermediarios financieros con una amplia tipología de proyectos inmobiliarios (residencial, hospedaje, oficinas, comercial, logística, etc.), cuyos valores negociables se podrán adquirir en un mercado primario y negociar posteriormente en un mercado secundario que proporcionará liquidez a cada cartera de inversión, según ha explicado SIX en un comunicado. El mercado también actuará como un canal de financiación no bancaria, en el que diferentes actores inmobiliarios (promotores, gestoras, operadores, etc.) podrán obtener fondos para desarrollar sus proyectos con mayor rapidez y a menor coste que a través de los canales de financiación tradicionales, añade el comunicado.

SIX, que no ha revelado el importe de la transacción, ha indicado que el valor añadido de esta nueva compañía se basa en la integración de la tecnología blockchain en un mercado especializado en el sector inmobiliario, que permite recaudar fondos mediante la emisión de instrumentos de equity o deuda de manera más rápida y eficiente. En concreto, OpenBrick lanzará su primer proyecto de la mano de Alquiler Seguro para la compra y alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid.

OpenBrick recibió una pre-evaluación favorable para su admisión en el Sandbox de la CNMV en febrero de 2023 y, ahora, a través de BME, espera obtener la licencia de la UE para operar en 2025. BME contribuirá con la participación de su filial, el Depositario Central de Valores español, Iberclear, asumiendo el papel de operador de la plataforma y será la entidad encargada de gestionar el SNL (sistema de negociación y liquidación con tecnología DLT) bajo el Pilot Regime de la UE.

“Con esta inversión SIX se posicionará como un actor relevante en el programa digital de la UE y en la evolución de los mercados financieros. Esta inversión se enmarca en el compromiso de SIX de jugar un papel protagonista en el futuro de los mercados financieros, a través de la entrada en nuevos activos y explorando las opciones de tecnologías innovadoras como DLT. En este caso, además, aplicadas a un sector tradicionalmente muy valorado por los inversores en España. Lo hacemos, además, de la mano de socios de primer nivel y reconocido prestigio en sus sectores, por lo que estamos convencidos de que este es el primer paso de un largo y exitoso camino”, explica Javier Hernani, Head Securities Services y Miembro del Comité de Dirección de SIX.