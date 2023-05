Los bancos españoles han presentado unos resultados del primer trimestre de 2023 que ha sorprendido al mercado por su solidez. Uno de los principales impulsores de este crecimiento ha sido el aumento del margen de intermediación, que ha permitido compensar el impuesto extraordinario a la banca. De cara al resto del año, desde la agencia confían en que las cuentas de las entidades sigan siendo robustas y tengan al margen de intereses como "el principal motor de unos resultados más sólidos".

"Los costes del crédito deberían mantenerse en línea o ligeramente por encima de los niveles de 2022, gracias a las provisiones acumuladas durante la pandemia, pero también a la resistencia del mercado laboral. La mayor rentabilidad antes de provisiones favorece la capacidad de los bancos para soportar un mayor coste del riesgo en 2023 y, potencialmente, en 2024", explica Chiara Romano, directora asociada del equipo de instituciones financieras de Scope Ratings.

A pesar de los importantes reembolsos de TLTRO, desde la calificadora creen que la presión sobre la financiación debería seguir siendo baja, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento marginal de los préstamos previsto para 2023.

"Una sólida base de depósitos, en su mayoría minoristas, unida a la escasa necesidad de recurrir a los mercados para obtener financiación MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) mantendrá las ratios de financiación estable neta y de cobertura de liquidez adecuadamente por encima de los requisitos", indica Romano.

En cuanto a las ratios de capital deberían mejorar, ya que los beneficios no distribuidos compensan con creces las distribuciones, y el crecimiento de los activos ponderados por riesgo sigue siendo bajo.

"Los resultados de la banca española se mantienen gracias al sólido crecimiento del margen de intermediación, ya que la revalorización de los activos supera el aumento de los costes de financiación. Las condiciones operativas siguen siendo positivas, con ratios de rentabilidad que han alcanzado nuevos mínimos en la mayoría de los bancos", afirma la experta de Scope.

Asimismo, considera que aunque los costes de financiación han aumentado, los indicadores de liquidez se mantienen cómodamente por encima de los requisitos mínimos, incluso después de que los bancos españoles hayan reembolsado una parte sustancial de sus préstamos TLTRO, algunos antes de lo previsto.

Además, la solidez de los beneficios no distribuidos, los efectos de valoración y unos activos ponderados por riesgo estables o en descenso respaldan las ratios de capital.

"Esperamos que las nuevas reducciones de los préstamos hipotecarios lleven a unas carteras de préstamos planas o en ligero descenso en 2023", subraya Romano.

En lo que respecta a la demanda de préstamos, que ya disminuyó en el primer trimestre en todos los segmentos, los bancos prevén que siga reduciéndose en el segundo trimestre, aunque en menor medida.

AMPLIACIÓN DE LOS MÁRGENES

El margen de intermediación de la banca española ha sido fuerte en el primer trimestre, con un crecimiento interanual en torno al 40%, superando significativamente las previsiones para 2023 de la mayoría de los bancos.

La ampliación de los márgenes de clientes, favorecida por la revalorización de los activos, y las bajas betas de los depósitos en una cartera de préstamos mayoritariamente plana impulsaron unos resultados muy sólidos.

"Las comisiones registraron un modesto crecimiento, principalmente en las operaciones fuera de España, por ejemplo, en BBVA, ya que las comisiones de gestión de activos nacionales siguen bajo presión", afirma Romano.

En el caso de las entidades de crédito domésticas, los gastos de explotación se mantuvieron estables con respecto al año anterior, al igual que los indicadores de eficiencia, que se mantuvieron en línea o mejoraron ligeramente, impulsados por el mejor comportamiento de los ingresos.

"BBVA y Santander registraron algunos aumentos intertrimestrales de las provisiones para insolvencias: en su negocio Digital Consumer Bank y en Portugal para Santander; en México para BBVA. En ambos casos, el coste global del riesgo se situó en torno a 105 puntos básicos, en línea con sus respectivas previsiones para el conjunto del año", puntualiza la experta de Scope.

SALIDAS NETAS DE DEPÓSITOS

Aunque todos los bancos cerraron el primer trimestre con depósitos en línea o por encima del nivel del año anterior, también registraron salidas netas de depósitos en el trimestre; la mayoría de las entidades financieras también contabilizaron un aumento de los productos de ahorro fuera de balance.

"Las antiguas cajas de ahorros tienen la mayor cuota de depósitos estables minoristas, seguidas de Sabadell, con cerca del 80%. Bankinter, debido a su modelo de negocio, tiene una parte importante de depósitos mayoristas relacionados con actividades de compensación, custodia y gestión de efectivo, que se consideran menos vulnerables en periodos de tensión en los mercados. Santander y BBVA tienen bases de depósitos más diversificadas, pero los depósitos minoristas siguen representando más del 60%", detalla Romano.

Los bancos españoles han reembolsado una parte importante de su financiación TLTRO (o toda en el caso de Ibercaja), adelantándose a sus homólogos de la eurozona. No obstante, las ratios de cobertura de liquidez se mantienen cómodamente por encima de los requisitos.

La presión sobre la remuneración de los depósitos sigue siendo limitada y, según Scope, a pesar de que las expectativas sobre las betas de los depósitos se mantienen sin cambios, una repercusión más lenta de lo esperado de la subida de los tipos dio lugar a una revisión al alza de las previsiones de ingresos netos para 2023 en Bankinter, BBVA y CaixaBank.

El crecimiento de los préstamos se mantiene en terreno negativo (a menudo impulsado por el desapalancamiento hipotecario), por lo que no hay indicios de presiones importantes sobre las ratios préstamos-depósitos, que en España se mantienen por debajo de la marca del 100%, en algunos casos de forma significativa.