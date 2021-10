Santander se adelanta a BBVA al confirmar que iniciará su programa de recompra de acciones desde este mismo miércoles, 6 de octubre. Estas son las claves de esta operación proporcionadas por la entidad cántabra:

1. El importe máximo será de 841 millones de euros y está destinado a reducir el capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas en el Programa, en una reducción de capital que se espera someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022.

2. Precio máximo: El precio medio máximo al que se adquieran acciones no excederá de 3,98 euros, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por acción (tangible book value per share) a 30 de junio de 2021.

3. Número máximo de acciones: Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 3,2580 euros (correspondiente al precio de cierre de la acción en las bolsas españolas a 5 de octubre de 2021), el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 258.133.824 (1,49% del capital social).

4. Duración indicativa: desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021. No obstante, el banco se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si alcanza antes el importe monetario máximo o si concurriera alguna otra circunstancia que así lo aconsejara.

5. Ejecución del Programa de Recompra: se ha designado a Morgan Stanley Europe SE como gestor del Programa, quien tomará de manera independiente las decisiones en cuanto al momento de compra.