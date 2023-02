Santander ha propuesto el pago de un dividendo complementario con cargo a 2022 de 5,95 céntimos de euro por acción. Además, ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones valorado en 921 millones de euros.

En línea con la política de remuneración al accionista de 2022, el Consejo de Administración ha acordado proponer a la junta general ordinaria de accionistas la aprobación de un dividendo complementario en efectivo por una cantidad bruta de 5,95 céntimos de euro por cada acción con derecho a percibir el dividendo. Sujeto a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas, este dividendo sería pagadero a partir del 2 de mayo de 2023.

De este modo, el último día de negociación de la acción con derecho al cobro del dividendo sería el 26 de abril, la acción cotizaría ex-dividendo el 27 de abril y la fecha de registro (record date) sería el 28 de abril.

Además, el Consejo ha propuesto implementar un nuevo programa de recompra de acciones, al que el banco destinará una cantidad de 921 millones de euros, para el que ya ha obtenido la autorización regulatoria pertinente y que comenzará a ejecutarse a partir de este miércoles.

Una vez completadas ambas acciones, la remuneración total al accionista respecto de los resultados del 2022 habrá sido de 3.842 millones de euros (c. 40% del beneficio ordinario en 2022) dividida en partes aproximadamente iguales entre dividendo en efectivo (1.942 millones de euros) y programas de recompra (1.900 millones de euros).

Santander, que este martes celebra su Día del Inversor en Londres, tiene intención de ejecutar el programa de modo que el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda de 4,26 euros, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por acción (tangible book value per share) a 31 de diciembre de 2022.

El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del Programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.514.451.957 acciones. Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 3,50 euros, el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 263.142.857 (1,57% del capital social).

La duración indicativa del programa será desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 12 de mayo de 2023.