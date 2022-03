Banco Santander inicia un nuevo programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 865 millones de euros, según ha comunicado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se llevará a cabo al amparo de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas de 3 de abril de 2020 y tras haber obtenido la autorización regulatoria pertinente.

Según detalla la entidad, el propósito del programa de recompra es reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas en el programa en ejecución de la reducción de capital sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022.

Tendrá un importe monetario máximo de 865 millones de euros (equivalente a aproximadamente 20% del beneficio ordinario del grupo en el segundo semestre de 2021). Santander tiene intención de ejecutar el programa de modo que el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda de 4,12 euros, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por acción.

El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá del 10% del capital social del banco. Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 2,8640 euros (correspondiente al precio de cierre de la acción del banco en las bolsas españolas a 11 de marzo de 2022), el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 302.025.139 (1,74% del capital social del banco).

Las acciones se comprarán a precio de mercado, sujeto a las restricciones. El banco no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: el precio de la última operación independiente; o la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra. Y, en todo caso, no podrá ser superior en más de un 3% al importe de la última cotización por operaciones en el Mercado Continuo en que el banco no actúe por cuenta propia. Además, el banco no podrá comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones del banco en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario tendrá como base el volumen medio diario negociado en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.

La duración indicativa del programa de recompra irá desde el 15 de marzo hasta el 18 de mayo de 2022. No obstante, el banco se reserva el derecho a finalizar el programa de recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, alcanzara e l importe monetario máximo o si concurriera alguna otra circunstancia que así lo aconsejara.

El programa será ejecutado por el equipo que, conforme a la política de autocartera del banco, es el responsable de la ejecución de operaciones de acciones propias. Las adquisiciones bajo el programa de recompra se efectuarán únicamente en centros de negociación localizados en España.

La interrupción, finalización o modificación del programa de recompra serán debidamente comunicadas a la CNMV. Las operaciones realizadas al amparo del programa serán comunicadas públicamente dentro de los siete días siguientes a su realización.