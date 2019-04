Rodríguez-Pina (Deutsche) pide la dación en pago y alerta del crédito al consumo

"Estamos poniendo las bases para que vuelvan los desahucios en la próxima crisis"

Uno de los principales banqueros de España, Antonio Rodríguez-Pina -presidente de Deutsche Bank en nuestro país- hizo la semana pasada una encendida defensa de la dación en pago en las hipotecas (que, en caso de impago, se salde la deuda con la entrega de las llaves del piso). A su juicio, hemos perdido una oportunidad para adoptarla y eso pone las bases para que volvamos a ver familias que pierden su vivienda en la próxima crisis. Asimismo, lanzó una dura diatriba contra el crédito al consumo porque considera "absurdo" pagar intereses del 8% y el 9% para pagar las vacaciones o comprarse un coche.

"La dación en pago es buenísima. Es un disparate que, una vez que el banco se queda con la casa, el hipotecado le siga debiendo más que el valor de la vivienda. El riesgo máximo que debería asumir el comprador es perder el activo para el que pide el préstamo, es decir, la casa", aseguró en unas jornadas sobre ética financiera en la Universidad Pontificia de Comillas. "Los banqueros dicen que, en ese caso, solo se podría dar un 50% del valor de la vivienda, pero eso sería buenísimo porque se evitarían más burbujas inmobiliarias", añadió.

A su juicio, con la dación en pago "la gente no podría financiar más del 100% del valor de la vivienda, cosa que algunos bancos están volviendo a hacer y que ya hemos visto cómo puede acabar. A lo mejor, tendría que estar de alquiler 10 años para poder ahorrar para la entrada, y eso sería mucho más sano que el sistema actual".

Rodríguez-Pina sostiene que "he hablado con muchos políticos para pedirles que se establezca la dación en pago. hemos perdido una gran oportunidad porque, con el sistema actual, estamos creando las condiciones para que, cuando venga la próxima crisis, haya gente que vuelva a perder su vivienda con el coste social que eso implica".

MEJOR NO IRSE DE VACACIONES QUE FINANCIARLAS

El presidente del Deutsche Bank en España aplica esta misma lógica al crédito al consumo: "Es absurdo pagar intereses del 8% para irte de vacaciones. Si no te puedes ir de vacaciones, pues te vas de picnic o a correr a la Casa de Campo".

Tampoco lo ve apropiado para adquirir un coche: "Hace 30 años, todo el mundo sabía quién tenía un coche bueno en Madrid: "ese es el del señor Fierro, ese es el del señor March...". Pero ahora, como puedes comprarlo a crédito, en vez de un Seat la gente se compra un BMW. Y no se da cuenta de que un crédito no es un regalo, es un pasivo que hay que devolver. Y con esos tipos tan altos, el coste de ese pasivo supone un esfuerzo muy importante que muchas veces no pueden asumir", argumenta.