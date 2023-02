Nuevo revés judicial para Repsol en su disputa con Sinopec por una demanda de 5.000 millones de dólares, relacionada con una filial de Talisman Energy, comprada por la petrolera española en 2015.

El SIAC (Singapore International Arbitration Center) ha confirmado el laudo de Producción contra Repsol por la disputa con Sinopec, en una demanda que se remonta a 2016 y que forma parte de un largo proceso judicial.

En febrero de 2020, Repsol ya anunció una provisión de 837 milones de euros con cargo a los resultados de 2019 relacionada con este litigio judicial. La compañía explicó que Addax Petroleum y Sinopec International Petroleum iniciaron en 2015 un procedimiento arbitral contra Talisman Energy relativo a la compra materializada en 2012 del 49% de las acciones de Talisman Energy UK.

En dicho arbitraje, Addax y Sinopec solicitaban, para el caso de que sus pretensiones fueran estimadas en su totalidad, una cifra total aproximada de 5.000 millones de dólares estadounidenses, que según sus peticiones, correspondería al importe de su inversión inicial en Talisman Energy UK.

En 2021 se emitió otro laudo parcial donde se declaraba la responsabilidad de Repsol en la cuestión relativa a la producción, pero se desestimaban las reclamaciones interpuestas por Addax y Sinopec. Posteriormente, Repsol impugnaría el laudo que ahora confirma el SIAC.

LA VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS

"Impacto negativo. Nuevo revés judicial para Repsol, aunque dicho laudo podrá ser recurrido por la compañía ante los tribunales ordinarios de Singapur, como ya sucedió anteriormente", explican los expertos de Renta 4, que aconsejan 'sobreponderar' el valor, con un precio objetivo de 18,90 euros. "Vuelve el ruido sobre el proceso, que no termina de acabar", añaden estos analistas.

Por su parte, los expertos de Banco Sabadell, que aconsejan 'comprar', con una valoración de 18,02 euros, comentan que "es una noticia de poco impacto", porque "el litigio es conocido".

Por ello, no esperan "impacto en cotización mientras no haya más avance en el proceso". Y añaden que, "en el escenario más adverso de que Repsol tuviera que hacer frente a todo lo reclamado (ex provisión), es decir 3.829 millones de euros, supondría 15% del precio objetivo", o un 20% de su capitalización.