La pandemia por la COVID-19 instauró el teletrabajo como una herramienta más en nuestro país y en el resto de Europa, donde los modelos de trabajo híbridos y en remoto son una de las prioridades para los trabajadores a la hora de buscar nuevos puestos o valorar su permanencia en un trabajo, con un 60% de los europeos que le dan importancia, según el informe The Offices of the Future elaborado por PlanRadar.