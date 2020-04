SIX únicamente se compromete a garantizar el empleo de la plantilla de BME durante los 12 meses siguientes a la liquidación de la opa. Los sindicatos se sientes engañados, porque en la presentación de la oferta se prometía un periodo de cuatro años de independencia en la gestión y el empleo. Desde la compañía suiza justifican esta cuestión como "un formalismo" en la redacción del texto.

La Representación Legal de los Trabajadores (RLT) de la pluralidad de empresas de BME manifiesta, en primer lugar, que consideran insuficientes las condiciones relativas al empleo. A través de comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), explican que un año no supone "ninguna garantía de protección del empleo y condiciones laborales", habida cuenta de las múltiples sinergias y proyecto empresarial de crecimiento que desgrana la oferta en otros apartados.

En el folleto de la opa, donde detalla sus objetivos, Six asegura que tiene intención de mantener con carácter general los puestos de trabajo de los empleados del grupo, sin cambios significativos, durante los 12 meses siguientes a la liquidación de la oferta. Después, hará una revisión detallada del negocio y del personal. Además, indica que tiene voluntad de ampliar el equipo de dirección y mantenerlo durante al menos 10 años.

Esta "revisión detallada" es insuficiente para los sindicatos, que apuntan que "contrariamente a lo que Six ha trasladado", en la legislación laboral vigente no existe ningún requisito respecto a la redacción de las condiciones de garantía de empleo para las empresas adquiridas, mucho menos un plazo máximo o mínimo. "Más bien al contrario, es una medida habitual acordar con la representación de los trabajadores los aspectos relativos al empleo antes de elaborar el folleto, circunstancia que no se ha producido en este caso", critican.

Además, destacan que ningún miembro de la compañía suiza se ha puesto en contacto con ellos. Por ello, sostienen que tanto la plantilla de BME como la representación sindical "tiene motivos sólidos para expresar su preocupación sobre las intenciones de Six en materia de empleo y condiciones laborales". Sobre todo porque los textos de la opa han pasado de recoger un compromiso de cuatro años a 12 meses en materia de empleo, "lo que en ningún caso parece indicar una estrategia de protección de empleo definida".

De esta manera, emplazan al Consejo de Administración y la alta dirección de BME a que transmita dicha consideración a la dirección de Six "para que dichas garantías sean subsanadas y ampliadas en términos que puedan considerarse suficientes". También recuerdan que cualquier reestructuración o modificación de las condiciones laborales ha de ser negociada entre las partes, así como la obligación por parte de informar con anterioridad sobre cualquier medida que se pretenda tomar y que afecte a las condiciones laborales de la plantilla.