Paramount Global ha renovado sus derechos de transmisión de los partidos de fútbol de la Liga de Campeones en EEUU en un acuerdo valorado en más de 1.500 millones de dólares durante los próximos seis años, una cantidad que supone más del doble de la registrada en el contrato anterior.

El propietario de la cadena CBS y el servicio de transmisión de Paramount+ transmitirá todos los partidos gracias a un contrato que se extenderá desde 2024 hasta 2030. Paramount pagará alrededor de 250 millones de dólares por temporada, frente a los 100 millones de dólares que pagaba en el anterior acuerdo, según han revelado a Bloomberg fuentes familiarizadas con la negociación.

El acuerdo con Paramount sitúa a la Liga de Campeones como una de las principales apuestas futbolísticas en los medios estadounidenses y pone de manifiesto el creciente interés por el fútbol europeo entre el público norteamericano.

De hecho, la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool congregó a 2,8 millones de espectadores en su cadena CBS, la audiencia más grande registrada en EEUU para una final. También fue la audiencia de transmisión más grande para un partido en Paramount+.

Antes de decidirse por Paramount, la UEFA mantuvo conversaciones preliminares sobre los derechos de la Liga de Campeones en EEUU con NBC de Comcast, ESPN de Walt Disney Co. , Amazon.com Inc. , Apple , Fox Corp. , Warner Bros. Discovery Inc. , Univision y DAZN. Según diversas fuentes, Paramount y Amazon hicieron las dos ofertas más altas.

“La UEFA ha sido un impulsor clave para Paramount+ desde nuestro lanzamiento y estamos encantados de extender esta exitosa asociación mostrando aún más fútbol de clase mundial durante la temporada 2029-30, aprovechando el increíble impulso que hemos creado en los últimos dos años”, ha dicho Sean McManus, presidente de CBS Sports.