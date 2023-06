La compañía neozelandesa Pacific Edge ha vivido este miércoles una sesión de horror. Sus títulos han cerrado con un desplome del 77,98% en bolsa después de que el Medicare de EEUU haya retirado la cobertura para su prueba de diagnóstico del cáncer de vejiga, Cxbladder.

El grupo de diagnóstico oncológico, que nunca había perdido más de un 38% en una sola sesión según datos recopilados por FactSet, ha perdido más de 300 millones de dólares neozelandeses (más de 275 millones de dólares estadounidenses) de valor como consecuencia de su hundimiento bursátil, que se ha producido después de que advirtiese en un comunicado que su producto de detección de cáncer de vejiga había sido rechazado para la cobertura del Medicare estadounidense.

En concreto, dejará de gozar de respaldo a partir del 17 de julio, según ha detallado la compañía en la mencionada nota. Peter Meintjes, consejero delegado de Pacific Edge, ha dicho a los inversores que estaba "sorprendido" y "decepcionado" después de que Novitas, administrador del Medicare estadounidense, determinara que el producto oncológico "no se considera médicamente razonable y necesario", una condición requerida para la cobertura en virtud de la Ley de Seguridad Social de EEUU.

Pacific Edge, no obstante, no va a quedarse de brazos cruzados, y ha anunciado que en los próximos días explorará todas las opciones legales disponibles (incluida una posible apelación) con sus abogados estadounidenses, los principales líderes de opinión entre sus clientes, sus socios de la Coalición para la Medicina del Siglo XXI y otras empresas afectadas por la decisión de Novitas.

Y es que se espera que tras perder el respaldo del Medicare "los ingresos de Pacific Edge se reduzcan sustancialmente con respecto a los niveles actuales hasta que las pruebas Cxbladder recuperen la cobertura", ha dicho el grupo. En el ejercicio fiscal finalizado en marzo de 2023, las pruebas para Medicare y Medicare Advantage representaron aproximadamente el 60% de las pruebas comerciales de EEUU, o unas 13.800 pruebas, y generaron cerca de 15,3 millones de dólares, o un 77,3%, de los ingresos operativos totales del ejercicio. "A partir del 17 de julio de 2023, todas estas pruebas se verán afectadas por la decisión de Novitas", recalca la compañía.

Meintjes ha afirmado también que la decisión "parece malinterpretar el importante papel que los biomarcadores pueden desempeñar en el diagnóstico de 'primera línea' para estratificar el riesgo de los pacientes con hematuria entre los que se beneficiarían de una atención médica adicional potencialmente más invasiva y los que no".

En opinión de Pacific Edge, "aunque Novitas parece haber revisado todas las pruebas disponibles sobre Cxbladder, creemos que el análisis ha tratado de enfatizar predominantemente los comentarios negativos en las publicaciones sobre Cxbladder. Creemos que centrarse predominantemente sólo en los comentarios negativos probablemente caracteriza erróneamente los problemas o factores de confusión con nuestras pruebas que se abordaron en publicaciones posteriores y pruebas comerciales de rutina, mientras que también desestima el apoyo que Cxbladder recibe de urólogos líderes de opinión clave, y el grupo estadounidense de defensa del paciente BCAN (Red de Defensa del Cáncer de Vejiga)", defiende.

Destaca que los urólogos "han identificado el valor para ellos mismos y para sus pacientes" de CxBladder, cuyo volumen de pruebas ha registrado un crecimiento récord, con una tasa interanual del 43% en los dos últimos años, apunta la compañía.

"El diagnóstico molecular es un campo en desarrollo, y Novitas ha hecho un movimiento sin precedentes para cambiar el umbral con respecto a lo que es evidencia aceptable y lo que no lo es, al basarse en bases de datos de terceros que no cubren adecuadamente el estándar actual de atención en el diagnóstico de cáncer de vejiga. En consecuencia, Novitas no parece reconocer que los productos de Pacific Edge mejoran el estándar de atención en el diagnóstico del cáncer de vejiga y no parece tener en cuenta los beneficios de las alternativas de pruebas no invasivas, pudiendo dar lugar a peores resultados para los pacientes", ha añadido Meintjes.

Pacific Edge recuerda que la asistencia sanitaria privada en EEUU toma decisiones de política médica independientes y, en consecuencia, espera seguir facturando y recibiendo reembolsos de los pagadores estadounidenses contratados sin interrupción y de los pagadores privados no contratados en línea con las tasas de reembolso históricas.

EL FUTURO DE CXBLADDER

En estos momentos el grupo de diagnóstico oncológico reconoce que "no puede determinar plenamente el impacto" de la decisión de Novitas en los volúmenes de pruebas en el mercado estadounidense para el ejercicio 2024. No obstante, afirma que "seguirá promocionando Cxbladder y procesando todas las pruebas solicitadas por los médicos estadounidenses mientras sigue estudiando su estrategia y sus opciones futuras".

Y es que cree que a corto plazo "es prudente seguir apoyando a Cxbladder mientras determina el mejor camino a seguir, pero el enfoque irá acompañado de iniciativas de contención de costes" que pueden incluir, aunque no se limitarán solo a ello, "una congelación inmediata de la contratación y un alto en el gasto discrecional y nuevos gastos de capital".

El presidente de Pacific Edge, Chris Gallaher, ha señalado que, "a pesar de este contratiempo, la empresa cree que aún puede aprovechar las importantes oportunidades que vemos para Cxbladder en EEUU y en todo el mundo. Actualizaremos al mercado cuando tengamos mayor claridad y hayamos determinado nuestro camino estratégico a seguir", que puede incluir recursos legales o apelaciones, tratar de recuperar la cobertura a través de Novitas, tratar de obtener cobertura a través de un Contratista Administrativo de Medicare (MAC) alternativo, prácticas de facturación alternativas que aumenten la responsabilidad del paciente o permanecer abiertos a otras alternativas estratégicas.