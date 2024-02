"Sora es capaz de generar un minuto de vídeo de alta fidelidad. Estamos enseñando a la inteligencia artificial a entender y simular el mundo físico en movimiento, con el objetivo de entrenar modelos que ayuden a las personas a resolver problemas que requieren interacción en el mundo real", ha indicado OpenAI en el informe en el que presenta su nueva herramienta.

Sora funciona básicamente con la misma mecánica que los generadores de texto e imagen. Puede generar vídeos de hasta un minuto de duración manteniendo calidad visual y cumpliendo con las indicaciones del prompt del usuario.

