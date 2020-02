OHL sube ahora un 7% (ha llegado a dispararse un 15%). La compañía ha comunicado a la CNMV que está negociando con la familia Amodio una posible integración del negocio de construcción de Caabsa Infraestructuras (entidad propiedad de la familia Amodio) y de OHL mediante una potencial fusión mediante la absorción por OHL del referido negocio de construcción que otorgaría a la familia Amodio una participación no inferior al 31% ni superior al 35% del capital social de la sociedad.

"En cualquier caso, una potencial fusión entre OHL y el negocio de construcción de Caabsa, de acordarse, quedaría condicionada a la autorización por la CNMV de la exención a Caabsa de la obligación de formular una oferta pública de adquisición de acciones de OHL por tratarse de una fusión con objetivo industrial o empresarial", ha precisado OHL.

La constructora había convocado Consejo de Administración este martes para discutir la carta recibida por parte de Luis Fernando Martín Amodio y Julio Mauricio Martín Amodio en la que éstos pedían analizar esta operación. OHL ha comunicado que la familia Amodio, tras realizar un 'due diligence' satisfactoria de la constructora, ha ratificado su interés en realizar una aportación en OHL de una cantidad en efectivo de 50 millones de euros. Una de las vías es la integración con Caabsa. En este sentido, tras la reunión, OHL ha comunicado que se ha llegado a un acuerdo para que la constructora pueda llevar a cabo un 'due dilligence' y una valoración del negocio de construcción de Caabsa.

No es la primera vez que se habla de un acuerdo entre OHL y el grupo mexicano Amodio, aunque los términos no se habían concretado. A finales del año pasado OHL señaló que las conversaciones con los Amodio continuaban con idea de que éstos tomaran una participación en la empresa. En un principio, esperaban un acuerdo para antes de finalizar 2019, pero éste finalmente no llegó. Ahora parece que están avanzando en la opción de fusión con Caabsa, pero habrá que ver si se concreta y cuándo.