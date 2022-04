Nyesa ha anunciado este jueves su intención de proponer a la próxima Junta General de Accionistas (que se celebrará, previsiblemente, el 29 o 30 de junio) un 'contrasplit' (agrupación de acciones) que podría ser en la proporción de 10 acciones por 1, según ha explicado Liberto Campillo, director de Expansión y Desarrollo, en un encuentro con los medios.

Campillo ha precisado que aún no se ha decidido cuál será la proporción exacta del citado 'contrasplit', aunque ha manifestado que no quieren que la sociedad deje de ser una "penny stock" (acción que cotiza a un valor bajo). "No queremos perder el punto de 'chicharrillo'", ha declarado. "(Nyesa) es una acción muy querida por los trader, que tiene mucho volumen, mucho movimiento diario, y no queremos perderlo", ha añadido.

El 'constrasplit' será la primera pieza de un "puzzle" que se ha explicado hoy y que incluye la reducción del nominal y la incorporación de empresas "estratégicas" a la compañía. Según ha anunciado el director de Expansión y Desarrollo, Nyesa tiene intención de incorporar al entramado del grupo, si se obtiene la aprobación de los accionistas, una empresa de eventos, una productora de aceite, una cartera de suelos urbanos, varios hoteles (está ultimando un acuerdo de gestión con "uno de los grupos hoteleros líderes"), dos grupos deportivos y una piscifactoría.

Dado que Nyesa se encuentra aún en concurso de acreedores (lo que le impide el acceso a financiación bancaria y la posibilidad de realizar ampliaciones de capital), la forma de adquisición de estas compañías será mediante una suscripción de capital no dineraria de esas empresas a cambio de acciones de Nyesa. "Será como un trueque", ha comentado Liberto Campillo.

El valor del conjunto de esas compañías ascenderá a entre 50 y 75 millones, ha añadido el responsable de Expansión y Desarrollo de Nyesa, que espera que "al menos cuatro sociedades se incorporen entre julio y septiembre".

NO CUENTAN CON RUSIA Y QUIEREN SALIR DE COSTA RICA

Los directivos de Nyesa se han referido también a su negocio internacional, en Rusia y Costa Rica, ironizando sobre todos los problemas que ha afrontado la compañía, que han tenido su punto culmen en la guerra de Ucrania y el impacto que ésta ha supuesto para sus inversiones rusas.

Campillo ha detallado que los activos allí están valorados ahora en 8 millones de euros y que el peso que tiene Rusia en la sociedad ya no es el que era después de todas las adquisiciones que han ido realizando. Asimismo, ha manifestado que ya no tienen en cuenta a Rusia en ninguno de sus cálculos. "Hacemos todos nuestros cálculos contando Rusia como cero", ha señalado, y ha reconocido que no esperan ningún ingreso de este país.

Sobre sus inversiones en Costa Rica, donde Nyesa tiene tres activos, ha comentado que quieren desinvertir, afirmado que su intención es centrarse en el mercado nacional y hacer solo compras en España.