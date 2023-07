Norwegian ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con WF Holding AS para comprar Widerøe, la principal aerolínea regional de Noruega, por 1.125 millones de coronas noruegas (96,6 millones de euros al tipo de cambio actual). No obstante, ha explicado que el precio está sujeto a ciertos ajustes después del cierre del acuerdo, inclusive con respecto a la rentabilidad de Widerøe en 2023.

Widerøe es el grupo de aviación más antiguo de Noruega, con más de 3.500 empleados, aunque la operación no acabará con la marca. "Seguirá existiendo como una empresa separada con su propia marca, organización y sede en Bodø", ha detallado Norwegian, que afirma que el acuerdo "proporcionará a los clientes una red de rutas más amplia y un mayor abanico de opciones" y también "contribuirá a asegurar puestos de trabajo locales en Noruega".

En una nota, la aerolínea detalla que al vincular la amplia red de rutas regionales de Widerøe con las atractivas rutas nacionales e internacionales de Norwegian, "se asegura una oferta para el cliente con una mejor conectividad y una experiencia fluida de punta a punta". Widerøe cubre más de 40 aeropuertos pequeños y medianos en Noruega, además de algunos aeropuertos más grandes en Europa, mientras que Norwegian ofrece más de 300 rutas a 114 destinos en los países nórdicos y en Europa.

"Es un hito en la historia de la aviación noruega. Nuestras dos aerolíneas han coexistido durante muchos años y nadie conoce mejor el mercado de la aviación en Noruega. Con esta transacción, ahora crearemos una oferta optimizada y más completa para todos los clientes, y esperamos ofrecer viajes fluidos a lo largo y ancho de nuestras redes de rutas", ha declarado Geir Karlsen, consejero delegado de Norwegian.

Y es que las dos aerolíneas tienen un solape muy limitado en sus rutas y "se complementan bien". De un total de 107 rutas en Noruega, de las cuales 85 son operadas por Widerøe y 22 por Norwegian, solo cinco se solapan y todas ellas pueden operarse con aviones a reacción estándar.

"Widerøe tiene una historia cercana a los 90 años, y somos el garante de una red de rutas que funciona bien en las provincias noruegas. Aunque tenemos una presencia sólida en Noruega, somos más pequeños en un contexto internacional. Por lo tanto, estamos muy contentos de aunar fuerzas con Norwegian, y estamos emocionados de tener un dueño industrial que aspire a desarrollar aún más a ambas compañías. Estamos convencidos de que esta solución es lo mejor para Widerøe, nuestros empleados y, sobre todo, para nuestros clientes", ha apuntado por su parte Stein Nilsen, consejero delegado de Widerøe.

Según Karlsen, el acuerdo "asegurará una todavía mejor oferta para los pasajeros en Noruega. Facilitará operaciones más eficientes que sentarán las bases para una sólida industria de la aviación noruega, con empleo local y condiciones de trabajo sólidas. Ello abrirá nuevas oportunidades de colaboración con el sector del transporte en Noruega para promover el turismo en todo el país. Nos aseguraremos de que todos los pasajeros se beneficien de nuestra amplia oferta, incluido nuestro atractivo programa de fidelización Norwegian Reward".

El grupo Widerøe está formado por las filiales Widerøe’s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS y Widerøe Asset AS. En las provincias noruegas, los vuelos de Widerøe son de gran importancia para la economía local, la atención médica, la educación, el turismo y la cultura, y opera como proveedor de transporte público regional.

Widerøe Ground Handling opera servicios de asistencia en tierra en más de 40 aeropuertos en Noruega y Widerøe Technical Services tiene bases de mantenimiento y servicios en cinco ubicaciones diferentes en Noruega.