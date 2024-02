Nike despedirá al 2% de su plantilla, esto es, alrededor de 1.500 empleados, como parte de su plan de reestructuración destinado al ahorro de 2.000 millones de dólares durante los próximos tres años.

La compañía americana quiere utilizar mejor su capital para invertir en áreas de mayor crecimiento, como el running, la ropa deportiva femenina y la marca Jordan.

"Así es como reactivaremos nuestro crecimiento. Esta es una realidad dolorosa y no la tomo a la ligera. Actualmente no estamos rindiendo al máximo y, en última instancia, me hago responsable a mí mismo y a mi equipo de liderazgo", ha señalado John Donahoe, consejero delegado de la firma en un memorando al que ha tenido acceso 'CNBC'.

Nike ha explicado que las salidas se llevarán a cabo en dos fases, dando comienzo la primera de ellas esta semana, y culminando la segunda al cierre del cuarto trimestre fiscal (aproximadamente el mes de mayo). Los recortes en la región EMEA se realizarán en un cronograma diferente basado en las leyes laborales locales.

La empresa deportiva no ha detallado qué divisiones se verán afectadas por los despidos, aunqué sí se sabe que no afectarán a los empleados de las tiendas, centros de distribución o su equipo de innovación.

Este movimiento llega en medio de las bajas estimaciones de ventas para este año, debido a la débil situación global del consumo.

Nike ya adelantó el pasado mes de diciembre, durante la presentación de sus resultados, que pondría en marcha un plan de ajuste con el objetivo de ahorrar 2.000 millones de dólares durante los próximos tres años a través de medidas que incluyen ajustar el suministro de algunos productos, mejorar su cadena de suministro, reducir los niveles de gestión y aumentar el uso de la automatización "para impulsar una mayor eficiencia".

"Estamos viendo indicios de un comportamiento más cauteloso de los consumidores en todo el mundo", apuntó el jefe de finanzas de Nike, Matthew Friend, quien remarcó que planeaban reinvertir los ahorros que obtenga de esas iniciativas en impulsar el crecimiento futuro, acelerar la innovación e impulsar la rentabilidad a largo plazo.

"Mientras esperamos unas perspectivas de ingresos más débiles para el segundo semestre, seguimos centrados en una sólida ejecución del margen bruto y una gestión disciplinada de los costes", dijo Friend.