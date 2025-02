Las acciones de Naturgy suben con fuerza este viernes después de conocerse que Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) estudia revivir un plan para comprar una participación en la energética española. La compañía repunta un 3% en estos momentos, aunque ha llegado a subir por encima del 5%.

Según ha informado 'Bloomberg', las deliberaciones del gigante emiratí no han terminado y no hay certeza de que Taqa siga adelante con la transacción para adquirir parte del capital de Naturgy, cuya valoración bursátil asciende a cerca de 24.000 millones de euros.

Esta misma publicación adelanta que Abu Dabi se habría puesto en contacto con el Gobierno para llevar a cabo este movimiento, y asegura que Moncloa vería con buenos ojos la operación de la compañía emiratí.

No es la primera vez que Taqa intenta entrar en el accionariado de Naturgy. El pasado abril de 2024, la firma de Abu Dabi y CriteriaCaixa (holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación "la Caixa") anunciaron un "posible pacto de cooperación" para adquirir el 40% del capital que estaba en manos de CVC Capital Partners y GIP (adquirido por BlackRock el pasado mes de noviembre). Dicha operación habría exigido lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 60% restante de la compañía, aunque CriteriaCaixa tenía previsto mantener su participación cercana al 27%.

No obstante, la operación no salió adelante al no haber alcanzado un acuerdo Taqa y CriteriaCaixa. Con todo, el holding presidido por Isidro Fainé indicó que "continuará explorando alternativas" que permitan asegurar el proyecto industrial de Naturgy y acelerar su crecimiento, "mediante opciones que den estabilidad al accionariado de la compañía", y que le permitan mantener su posición como socio español de referencia.

Entonces, el principal punto de fricción de la ruptura se debió al pacto parasocial, ya que Taqa solicitaba mayor control financiero e intervención en la gestión diaria. En dicho momento, el precio de la OPA inicialmente barajado se situaba a 27 euros por título.

Recientemente, el diario 'Expansión' avanzó que BlackRock-GIP, CVC y Taqa habrían abierto la puerta a renegociar la OPA sobre la compañía. Sin embargo, numerosos analistas, como los de Banco Sabadell, afirmaban que era complicado que la operación volviese a resurgir "teniendo en cuenta las complejidades institucionales y políticas que supondría una operación de este tipo en una compañía estratégica" como Naturgy. Entre ellos, las posibles tensiones con Argelia, principal proveedor de gas de la compañía española.

Sin embargo, este lunes las informaciones indicaban que una posible reordenación del capital de Naturgy, a través de una eventual OPA del grupo emiratí Taqa "no está muerta", es más, que se seguiría trabajando en ella y que, si se solventa, los fondos BlackRock-GIP (20,96%) y CVC-March (20,7%) estarían en disposición de renegociar la operación.