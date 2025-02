Naturgy está preparada para dar a conocer sus resultados del conjunto de 2024 este jueves, 20 de febrero. Los expertos confían en que las cifras alcanzarán los objetivos previstos, por lo que centrarán su atención en la posible presentación del nuevo Plan Estratégico de la compañía, que definirá la evolución de la energética durante los próximos años.

De hecho, y aunque el actual Plan Estratégico de Naturgy fue actualizado en julio de 2023, finaliza este 2025 y los inversores esperan que, tal y como avanzó la propia empresa el pasado mes de octubre, la nueva 'hoja de ruta' cobre luz junto con la difusión de las cifras de 2024.

"Un plan en el que esperamos que se ofrezca detalle respecto a los planes de inversión en renovables y la evolución prevista de los negocios relacionados con el gas ante el entorno tan cambiante que se está viviendo en los mercados energéticos globales", indica Ángel Pérez Llamazares, analista de Renta 4.

Asimismo, desde la entidad remarcan que también habrá que ver si hay cambios en la política de dividendos, "factor que entendemos que dependerá de la ambición que pudiera tener el plan de inversiones a medio plazo".

Respecto a los números de Naturgy, en Renta 4 destacan que "tras el excelente 2023 esperamos que la generación de resultados se modere ligeramente en 2024 pero que alcance los objetivos previstos, tanto a nivel EBITDA como a nivel de beneficio neto".

En este sentido, prevén que el EBITDA se sitúe en 5.284 millones de euros en 2024, lo que supone una disminución del 3,5% desde los 5.475 millones del mismo periodo de 2023. En cuanto al beneficio neto, anticipan una caída del 8,7%, hasta los 1.813 millones frente a los 1.986 millones del año anterior.

En el negocio de redes en España, estiman que el descenso en la demanda de gas en España y los ajustes regulatorios ya vistos en el primer semenstre traigan una ligera bajada en el negocio de distribución de gas, "mientras que en electricidad esperamos que mejore por mayor RAB". "En el caso de las redes de LatAm, mayores tarifas y los efectos extraordinarios vistos en Chile en el primer semestre esperamos que permitan seguir obteniendo unos resultados favorables".

Por su parte, para la división de gestión de la energía, en Renta 4 avanzan que los descensos en los volúmenes de gas a nivel global y el entorno de precios llevarán a obtener unos menores márgenes en dicho negocio tras un extraordinariamente elevado 2023. "En el caso del negocio de generación térmica el descenso estimado procede principalmente de los menores volúmenes de producción en los activos nucleares y en los ciclos combinados en España, mientras que el negocio de LatAm debería comportarse mejor por mayor disponibilidad de los activos y el incremento de producción", matizan.

Más optimistas se muestran con el negocio de renovables, para el que en la entidad vaticinan que la mayor capacidad instalada permita una mayor producción y con ello unos mejores resultados, y en el caso del negocio de comercialización las subidas "estimamos que vendrán por unos mayores márgenes a consecuencia del actual entorno".

¿POSIBLES OPERACIONES CORPORATIVAS?

Durante las últimas sesiones, Naturgy ha vuelto a acaparar todas las miradas ante el renovado interés de Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) que estudia fórmulas alternativas para convertirse en accionista significativo de la energética española.

En medio de este contexto, Emiratos Árabes Unidos está haciendo un amplio despliegue institucional para facilitar sus relaciones empresariales y comerciales con España e impulsar posibles grandes operaciones como, por ejemplo, una OPA del grupo emiratí sobre Naturgy.

Cabe recordar que no es la primera vez que Taqa intenta entrar en el accionariado de Naturgy. El pasado abril de 2024, la firma de Abu Dabi y CriteriaCaixa (holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación "la Caixa") anunciaron un "posible pacto de cooperación" para adquirir el 40% del capital que estaba en manos de CVC Capital Partners y GIP (adquirido por BlackRock el pasado mes de noviembre). No obstante, la operación no salió adelante al no haber alcanzado un acuerdo Taqa y CriteriaCaixa.

Para los estrategas de Sabadell, "la mayor probabilidad de que Taqa siga adelante con la operación debería ser un soporte para el valor, a pesar de las complejidades institucionales y políticas que supondría".

"La cotización parece estar descontando la posibilidad de alguna operación corporativa que permitiera la salida de dos de sus principales accionistas, Blackrock y Rioja (CVC-March). En caso de que no saliera adelante, no es descartable que la cotización volviera a tener un incremento de la volatilidad, como ya sucedió en 2024, por lo que adoptaríamos una posición de prudencia a corto plazo", concluyen en Renta 4.