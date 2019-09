Naturgy lanza una nueva innovación logística para la descarga de GNL

Así, se abre líneas de negocio en zonas donde no ha sido posible distribuir esta energía

Naturgy ha lanzado LNGonWheels, una nueva innovación en el sector de la logística para la descarga de gas natural licuado (GNL).Tras la presentación de DirectLinkLNG en 2018, la empresa española ha creado una nueva forma de depositar GNL desde un buque metanero hasta tierra sin necesidad de instalaciones en el destino. Esta nueva tecnología ya ha sido reconocida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Esta tecnología supone una alternativa para solucionar los problemas de suministro de GNL. Posibilitará su suministro en zonas donde no existen instalaciones de almacenaje y distribución o no es rentable su construcción. De esta manera, Naturgy abre líneas de negocio en zonas donde, hasta ahora, no ha sido posible distribuir esta energía.

José Miguel Moreno, jefe de Ingeniería y Tecnología de Proyectos de GNL de Naturgy, ha señalado en un comunicado que "este innovador sistema implica una importantísima reducción del impacto ambiental". Y ha añadido que con esta nueva técnica no es necesario "el traslado de grandes buques metaneros hasta los puertos".

La gasista española, en la sesión de este miércoles, se ha apuntado una subida de 0,78%. Mientras que en lo que llevamos de año ha experimentado un crecimiento de casi el 5% (4,8%).