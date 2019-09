Microsoft marca máximos: recomprará acciones por 40.000 millones de dólares

El gigante tecnológico también ha elevado su dividendo un 11%

Microsoft ha marcado máximos históricos en Wall Street tras anunciar un programa de recompra de acciones valorado en 40.000 millones de dólares y elevar su dividendo trimestral un 11%, hasta 51 centavos por acción.

Las acciones de Microsoft suben un 1,6%, hasta 140,69 dólares, lo que ha elevado su capitalización bursátil hasta 1,07 billones de dólares. Aunque el valor ha marcado un máximo intradía en 142,37 dólares.

El grupo dirigido por Satya Nadella y fundado por Bill Gates es una de las empresas más valiosas del mundo tras revalorizarse un 38% en lo que va de año y un 26% en los últimos doce meses.

En el cuarto trimestre de su año fiscal, el gigante tecnológico consiguió un beneficio por acción (BPA) de 1,37 dólares, cuando los expertos esperaban 1,21 dólares por título. En el mismo periodo del año pasado, obtuvo 1,14 dólares.

Las cuentas de la compañía también arrojaron un incremento del 12% interanual en los ingresos. En concreto, facturó 33.720 millones de dólares, frente a los 30.570 millones del año anterior. Esta cifra también se situó por encima de los 32.750 millones que preveían los analistas.

"Ha sido un año fiscal récord para Microsoft, como resultado de nuestras profundas alianzas con compañías líderes en todas las industrias", señaló Satya Nadella al presentar las cuentas el pasado mes de julio.

En agosto, Microsoft se vio envuelto en una polémica al reconocer que utilizaba a sus empleados para escuchar los comandos de voz enviados por los usuarios de su consola Xbox con el objetivo de mejorar sus servicios de reconocimiento de voz automáticos, aunque hace meses que ya no realiza estas prácticas.

Los archivos de audio analizados por los trabajadores en su mayoría procedían del asistente Cortana de Microsoft y de Kinect después de las palabras de activación, pero según algunos empleados una parte de ellos también eran grabados por error, como recogió Vice.

Un portavoz de Microsoft señaló que la empresa no tiene planes de volver a efectuar estas escucha. Al igual que Microsoft, otras compañías han tomado también decisiones similares, como ha sucedido con Apple, que finalizó el programa de calidad de su asistente Siri, lo mismo que Google con su Asistente (durante tres meses) y Amazon con Alexa (que permite a sus usuario borrar los comandos).