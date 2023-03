Se cumple el primer aniversario de la llegada de Marta Ortega a la presidencia de Inditex y 'Financial Times' le ha realizado una entrevista en exclusiva en la que han hablado sobre sostenibilidad, cultura empresarial y del espíritu familiar que se respira en la compañía textil. "Mi objetivo es mantener y mantener la calidad de la construcción, la calidad en todos los aspectos de la empresa", ha asegurado Ortega.

La ejecutiva también ha reconocido que "no disfruta mucho de los números en general", pero que, con el paso de los años, al final ha terminado conociéndolos, al igual que es consciente de la importancia de las finanzas, aunque tiene un equipo "que está completamente enfocado en ello".

"Mi energía está en el producto y en cómo se presenta, ese es el alma de nuestra empresa y donde puedo ofrecer el mayor valor", ha destacado. "Tratamos de comportarnos como una pequeña empresa y no distraernos con grandes números. El éxito comercial viene, creo, del enfoque en los pequeños detalles de cada persona en la empresa".

Bajo su supervisión, el producto ha experimentado pequeñas pero sutiles mejoras y Zara ha desarrollado importantes colaboraciones de diseño con Charlotte Gainsbourg, la modelo Kaia Gerbe o el diseñador Narciso Rodríguez.

En un momento en el que el contexto económico está marcado por la alta inflación y el encarecimiento del coste de la vida, la presidenta de Inditex conoce bien a sus competidores como Shein. Sin embargo, se ha mostrado reacia a establecer paralelismos entre Inditex y el gigante chino.

"La moda rápida sugiere un compromiso con la calidad que es completamente lo contrario a lo que buscamos", ha indicado. "Más del 40% de las personas que trabajan en el equipo solo se dedican al producto. Tenemos más de 250 diseñadores en Zara, lo mismo con los patronistas. Todavía hacemos los patrones. Hacemos ajustes en modelos reales".

En cuanto a sostenibilidad, Ortega ha subrayado que es un aspecto clave para la empresa, principalmente cuando su volumen de producción es tan elevado.

"No nos reconocemos en lo que llaman 'fast fashion', porque eso trae a la mente la cantidad de artículos no vendidos y ropa de mala calidad enfocada en un precio muy barato, y eso no puede estar más lejos de lo que hacemos", ha recalcado.

"Tenemos un modelo de negocio que se centra principalmente en la demanda de los clientes, por lo que reaccionamos a eso. Suministramos y distribuimos con esa mentalidad, por lo que realmente nos ayuda a minimizar el stock residual que tenemos, que es pequeño, menos del 2%", ha valorado Ortega.

Con respecto a la evolución de Inditex, la presidenta de la compañía ha reiterado que "mi enfoque está completamente en el producto y todo lo que permite la mejor entrega posible de eso; y siempre mejorando la experiencia de compra, tanto en las tiendas físicas como online, y maximizando la integración entre ambas"

"Y construir sobre nuestro trabajo de sostenibilidad, que está cada vez más integrado en todos y cada uno de los procesos de la empresa, así como influir y compartir las mejores prácticas con la industria en general", ha concluido.