Las tres razones de Fidelity para mantener su gran apuesta por los bancos

Fidelity International, una de las gestoras de activos más importantes del mundo, ha ofrecido tres razones de peso para mantener su gran apuesta por el sector financiero en su gama de fondos de renta fija investment grade (IG).

"Aunque las turbulencias recientes en torno a los bancos regionales estadounidenses y Credit Suisse proyectaron brevemente una sombra sobre nuestro sesgo favorable al sector, que mantenemos desde hace tiempo, los catalizadores de los impactos fueron muy específicos: una gestión inadecuada de entidades individuales, no un fallo del conjunto del sistema bancario", argumentan en un informe Daniel Ushakov y Rick Patel, gestores de fondos de renta fija global y estadounidense.

"Por tanto, seguimos estando convencidos de nuestra sobreponderación en el sector financiero, un posicionamiento fundamentado en tres grandes argumentos", relatan.

LOS TRES GRANDES ARGUMENTOS

En primer lugar, Fidelity señala que los bancos estadounidenses más grandes se beneficiarán de los problemas de los bancos regionales. En su opinión, no es probable un contagio al conjunto del sector y las seis entidades más poderosas siguen aumentando sus beneficios y su cuota de depósitos.

"La menor competencia debería beneficiar a estas entidades a partir de ahora y, a este respecto, algunos de los bancos más grandes también han comenzado a aprovechar la debacle de los bancos regionales contratando activamente a empleados que ocupan puestos de responsabilidad", explican estos expertos, que ponen como ejemplo a JP Morgan y la integración que ha realizado de First Republic.

BANCOS EUROPEOS BIEN REGULADOS Y POSICIONADOS

En el caso de la banca europea, consideran que las entidades del Viejo Continente están "bien reguladas y posicionadas, a pesar del ciclo de fuertes subidas de tipos del Banco Central Europeo", ya que no se han visto presionadas para elevar la remuneración a los depósitos, lo que hace que la beta de sus depósitos sea muy baja comparada con otras regiones.

Según su análisis, "la concentración mucho mayor de negocios en un puñado de bancos provoca que los clientes dispongan de menos opciones para mover los depósitos y que los bancos sientan menos presión para elevar la remuneración".

Así, concluyen que "los bancos europeos han presentado unos beneficios récord en lo que llevamos de 2023 y el regulador europeo ha aprobado el pago de dividendos y la recompra de acciones en la banca, tras prohibir estas medidas durante la pandemia".

"Eso envía un mensaje muy positivo sobre la salud del sistema bancario europeo y, en general, gracias a la experiencia de la región con las crisis bancarias anteriores, pensamos que las entidades europeas van por delante de la regulación y son especialmente atractivas desde la perspectiva del riesgo y la recompensa", concluyen estos analistas.

FUNDAMENTALES Y VALORACIONES ATRACTIVOS

En tercer lugar, Fidelity señala que "los fundamentales y las valoraciones de los bancos siguen siendo atractivos", ya que "muchos de los grandes bancos que están bien capitalizados, gestionados y regulados presentan diferenciales más altos que los bonos corporativos con calificación de BBB".

En su opinión, "a la vista de la mejora de los fundamentales y los colchones de capital, los bancos también podrían resultar inversiones más seguras que durante las crisis anteriores".

Así, señalan que "los 'megabancos regionales' más fuertes y de mayor calidad, como US Bancorp, PNC Financial Services Group y Truist Financial Corporation, son lo suficientemente atractivos para su nivel de riesgo, lo que podría ofrecer oportunidades para aumentar la exposición".