James Gorman, consejero delegado de Morgan Stanley, planea dejar su cargo dentro de los próximos 12 meses y asumir el rol de presidente ejecutivo durante "un periodo de tiempo" para ayudar a la entidad en esta etapa de transición.

"No se ha determinado el momento específico de la transición del CEO, pero la Junta y yo esperamos que ocurra en algún momento en los próximos 12 meses. Esa es la expectativa actual en ausencia de un cambio importante en el entorno externo", ha señalado Gorman este viernes en la reunión anual de accionistas del banco de inversión estadounidense.

El hasta ahora consejero delegado de Morgan Stanley ha adelantado que hay tres nombres que se están barajando para sucederle en el puesto y, aunque no ha adelantando ninguno de ellos, los que suenan con más fuerza son Ted Pick y Andy Saperstein, que supervisan las divisiones de gestión patrimonial y valores institucionales de Morgan Stanley, respectivamente, así como Dan Simkowitz, jefe de la unidad de gestión de inversiones.

"Creemos que esta estructura garantizará la estabilidad continua de Morgan Stanley y, al mismo tiempo, la posicionará para una década de crecimiento emocionante bajo un nuevo liderazgo", ha afirmado Gorman.

El directivo también ha hecho referencia al estrés bancario que vive Estados Unidos, y que afecta sobre todo a las entidades regionales del país, y ha insistido en que Morgan Stanley está bien aislado de estas turbulencias.

"En mi ahora larga carrera, he visto muchos entornos. Algunos desafiantes, otros no. Algunas crisis, otras no", ha dicho. "Sigo siendo extraordinariamente optimista sobre el futuro de Morgan Stanley y la economía en general".

Gorman, nacido en Australia, reemplazó a John Mack como consejero delegado a principios de 2010 y su llegada a la firma subrayó la intención de Morgan Stanley de expandirse en la gestión patrimonial y diversificarse más allá de sus negocios heredados de banca de inversión y comercio.

A cierre del primer trimestre de 2023, Morgan Stanley informó de un beneficio neto atribuido de 2.980 millones de dólares, un 18,7% menos en comparación con los 3.666 millones de dólares conseguidos en el mismo período del año anterior.