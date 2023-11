2023 está siendo un año complicado. La economía trata de hacer frente al excesivo endurecimiento monetario llevado a cabo por los bancos centrales, mientras sigue luchando contra una inflación que no baja al ritmo deseado. Los tambores de recesión suenan en todo el mundo, pero no con la misma intensidad para todos. En el caso de España, el Gobierno espera que el Producto Interior Bruto (PIB) avance hasta el 2,4% en 2023 y se reduzca hasta el 2% en 2024. Sin embargo, las personas con mayor poder adquisitivo de nuestro país parecen no percatarse de estos vientos en contra.