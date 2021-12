Se confirman las peores previsiones para Iberdrola en Estados Unidos. El regulador de Nuevo México ha rechazado la adquisición de PNM Resources por la trayectoria de Avangrid (filial de Iberdrola en EEUU) en Maine y la imputación del presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, por el 'caso Villarejo', que han llevado a los miembros de la comisión del regulador a votar unánimemente en contra de la operación.

"La noticia es negativa, pero consideramos que en gran medida está recogida en la cotización tras las conclusiones publicadas a principio de este mes, cuando la cotización corrigió con intensidad, aunque no descartamos que pudiese haber nuevos recortes.

Vamos a ver hasta qué punto Iberdrola puede recurrir está decisión y qué capacidad tiene para poder dar un giro a esta decisión por parte del regulador, pero creemos que esta posibilidad es muy limitada", aseguran los analistas de Renta 4, que aconsejan sobreponderar el valor, con una valoración de 12,73 euros por acción.

"En caso de no llevarse a cabo esta operación, lastraría una de las vías de crecimiento del grupo. No obstante, consideramos que Iberdrola tiene capacidad para absorber crecimiento por otras vías y alcanzar sus objetivos a largo plazo, pero se abre un foco de cierto riesgo a que esto no suceda en el corto plazo", añaden.

Desde Bankinter, firma que aconseja comprar el valor, con una valoración de 11,90 euros, comentan que "Iberdrola podría recurrir al Tribunal Supremo de Nuevo México para rebatir esta decisión del regulador, aunque este proceso podría llevar mucho tiempo.

Avangrid deberá buscar ahora otras nuevas vías de crecimiento inorgánico (a través de adquisiciones/fusiones) en el mercado americano. Los problemas reputacionales y de gobernanza parecen que empezar a tener implicaciones directas en la estrategia y crecimiento del grupo".