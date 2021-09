IAG celebra con subidas (+2,7%) las declaraciones de su presidente ejecutivo, Luis Gallego, que ha descartado una ampliación de capital. Una operación que sí que ha confirmado otra compañía aérea: Lufthansa (+3,5%). En este caso, de 2.140 millones de euros para pagar parte del rescate estatal.

"No vemos la necesidad de una emisión de acciones y no la estamos considerando", aunque el grupo está considerando "diferentes opciones" con los bancos mientras planifica de cara a los diferentes escenarios provocados por la pandemia del Covid-19.

Son las palabras de Gallego al periódico británico 'The Sunday Times'. En una entrevista el presidente ejecutivo de IAG sí que ha reconocido que tiene "en el radar" a EasyJet, dejando claro que eso no significa que el grupo aeroportuario vaya a lanzar una oferta de forma inminente. "Siempre estamos analizando, de la misma manera que en el pasado analizamos Norwegian y decidimos no hacer una oferta y analizamos Air Europa y ahora la estamos comprando", explica.

Quien sí que ha lanzado una ampliación de capital ha sido Lufthansa. Debido a la crisis por la pandemia del Covid-19, la compañía recibió 1.500 millones de euros de la Participación del Fondo de Estabilización Económica de Alemania. Ahora utilizará los ingresos netos para reembolsar este importe así como reembolsar íntegramente la participación por un total de 1.000 millones de euros. También tiene la intención de cancelar los importes no utilizados del rescate para finales de 2021.

Se espera que los accionistas de Lufthansa recibirán la oferta de las nuevas acciones entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre de este año. Todos los miembros del Comité Ejecutivo de la compañía se han comprometido a participar en la ampliación de capital.