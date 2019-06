Hernani (BME) cree que los rumores sobre la tasa Tobin ahuyentan las salidas a bolsa

Carga duramente contra la intención del anterior Gobierno de crear este impuesto

Javier Hernani, consejero delegado de BME, cree que las amenazas a la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, ahuyenta las salidas a bolsa, como también lo hace la falta de estabilidad política en el país. "A las compañías les gusta salir al mercado cuando hay una situación de estabilidad y visibilidad. Rumores sobre un impuesto de transacciones financieras no creo que sean positivos desde el punto de vista de las salidas a bolsa", ha afirmado.

El primer ejecutivo del holding que gestiona las bolsas españolas ha lamentado que en los primeros meses del año no se han producido salidas a bolsa en el país y ha reconocido que "con un Ibex 35 a 9.000 puntos no se ve un mercado de valoraciones para las entidades que quieran salir a cotizar".

Hernani ha cargado duramente contra la intención del Gobierno anterior de imponer un impuesto a las transacciones financieras y que es posible que el nuevo Ejecutivo, que será similar al anterior, retome. "Es evidente que coloca al mercado al que se le impone en una situación competitiva peor. Y no estamos para estar en una situación competitiva peor. No es lo que se debe de hacer", ha explicado durante su intervención en un curso organizado en Santander por Apie y BBVA.

Para Hernani, la única forma de que este impuesto sea equitativo es que se imponga a nivel europeo. "Si hay gente que piensa que el impuesto de transacciones lo paga la banca o alguien desconocido y malvado, no es así. Terminará pagándolo, como siempre, el ciudadano", ha criticado.

A preguntas de los asistentes, Hernani se ha referido a Jenaro García, creador de Gowex, como "un delincuente". "[El caso Gowex] Fue una actuación muy concreta de una persona muy concreta que esta ahora mismo siendo juzgado. Este señor tuvo éxito en lo que quiso hacer y fue una desgracia para mucha gente", ha apuntado. En su opinión, García es "un delincuente que cometió lo que cometió".

Sin embargo, Hernani ha querido aislar este caso de los ejemplos de éxito que inundan la bolsa española, pues "todos los días cotizan en el mercado instrumentos financieros donde eso no pasa". Y ha reconocido: "No esperaba escuchar la palabra Gowex hoy y espero no escucharla en mucho tiempo".