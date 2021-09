Grifols ha iniciado el proceso para la emisión de bonos senior no garantizados (senior unsecured notes) por importe equivalente a 2.000 millones de euros, con fecha de vencimiento en 2028 (7 años), divididos en bonos en euros y en dólares estadounidenses

Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar y consumar la compra de la totalidad del capital social de Biotest. Fundada en 1946, Biotest es una multinacional que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y está especializada en soluciones innovadoras de hematología e inmunología clínica. Con sede en Dreieich (Alemania), desarrolla, produce y comercializa medicamentos biológicos con aplicaciones en hematología, inmunología clínica y cuidados intensivos.

La cartera de productos de la compañía incluye 12 productos diferentes que se comercializan globalmente en más de 90 países. Biotest emplea a 1.928 personas en todo el mundo.

La operación de compra lanzada por Grifols valora el capital de Biotest en aproximadamente 1.600 millones de euros (equity value) y en 2.000 millones de euros su valor de mercado (enterprise value).

Una vez completada la transacción, Grifols poseerá indirectamente 17.783.776 acciones ordinarias de Biotest, representativas del 89,88% del capital con derecho de voto y del 44,94% del capital total, y 214.581 acciones preferentes de Biotest, representativas del 0,54% del capital total.

Las acciones de Biotest que posee indirectamente Tiancheng International Investment se han valorado a 43,00 euros cada acción ordinaria y a 37,00 euros cada acción preferente.

Paralelamente a la transacción, Grifols lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas para adquirir en efectivo el resto de las acciones ordinarias y preferentes de Biotest por 43,00 euros y 37,00 euros, respectivamente.

Grifols ha dicho que esta transacción refleja cómo Biotest y ella misma "cumplen con sus respectivas misiones y avanzan conjuntamente para aumentar globalmente la disponibilidad de terapias plasmáticas en beneficio de los pacientes de todo el mundo".

La compañía ha añadido que la compra "reforzará significativamente" sus capacidades en el sector, reforzando la disponibilidad de medicamentos plasmáticos, su pipeline de I+D y su presencia comercial. Además, permitirá ampliar sus capacidades científicas e industriales. También mejorará la rentabilidad y los ingresos por litro de plasma de Grifols al incorporar nuevas proteínas plasmáticas que impulsarán el crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes.

En paralelo, Grifols también ampliará y diversificará su suministro de plasma con la incorporación de 26 centros de donación de plasma en Europa y reforzará sus operaciones e ingresos en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Para Raimon Grífols Roura, co-CEO de Grifols, “esta oportunidad única permitirá a Grifols y Biotest marcar un nuevo hito y hacer evolucionar la industria del plasma. Esta operación ampliará nuestra actual cartera de tratamientos plasmáticos y acelerará el desarrollo de nuevos productos con el firme objetivo de aportar valor a los pacientes, accionistas y otros grupos de interés clave. Estamos deseando colaborar con el equipo de Biotest”.

Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols, añade: “Esta operación nos ofrece una oportunidad única para impulsar nuestro centro de innovación europeo y colaborar con una destacada compañía alemana reconocida por su experiencia en desarrollos clínicos. Uniendo nuestras fuerzas avanzaremos en el desarrollo científico y de terapias plasmáticas innovadoras para ofrecer una mayor calidad de vida a los pacientes”.

Esta transacción está sujeta a diversas aprobaciones y condiciones regulatorias. Su cierre está previsto a finales del primer semestre de 2022.

Grifols ha contado con Osborne Clarke España, Alemania y Reino Unido y con Proskauer Rose, L.L.P como asesores legales y con Nomura Securities International, Inc. y UBS Europe SE como asesores financieros.

FINANCIACIÓN Y DIVIDENDO

La inversión en efectivo representa una prima del 23% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Biotest a 30 días y un valor total aproximado de 2.000 millones de euros, incluyendo la deuda neta de Biotest.

Para financiar íntegramente la operación, Grifols tiene comprometida con Bank of America una financiación puente no garantizada por importe de 2.000 millones de euros. La compañía ha añadido que explorará opciones de financiación con instrumentos de deuda no garantizada.

Finalmente, ha precisado que mantiene su compromiso de reducir su nivel de apalancamiento utilizando todas las herramientas disponibles que sean necesarias. "Grifols no espera realizar ninguna operación corporativa significativa ni pagar dividendos en efectivo hasta que su ratio de apalancamiento sea inferior a 4 veces", concluye.