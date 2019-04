Gortázar (CaixaBank): "No somos responsables del dinero que han costado otras entidades"

El directivo defiende que los gestores actuales de Bankia no son los que la llevaron a una crisis

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha defendido que las entidades financieras actuales, entre las que se encuentra la suya, no son responsables de los errores que cometieron las cajas de ahorro en el pasado y que llevaron a hacer necesarias ayudas públicas. “No somos responsables de los errores y del dinero que han podido costar otras entidades”, ha defendido Gortázar durante la presentación de resultados del banco.

El primer ejecutivo de CaixaBank ha afirmado que “no existe un único bolsillo que se llama banca”, sino que el sector está formado por entidades diferentes. “Las entidades financieras que a día de hoy operan en el mercado, en su inmensa mayoría, no son los responsables de haber recibido ayudas”, ha apuntado.

No obstante, ha defendido también a Bankia sin mencionarla. “Las ayudas fueron a las entidades que desafortunadamente en su mayoría no están porque fueron insolventes o, si están, no son de los mismos propietarios ni tienen los mismos gestores”, ha dicho.

Además, han defendido que los bancos actuales no solo no han recibido ayudas sino que han tenido que contribuir a salvar a otras entidades. Concretamente, CaixaBank ha gastado 4.700 millones de euros entre la devolución de las preferentes de Banca Cívica, la inversión en la Sareb y las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y del Fondo Único de Resolución.