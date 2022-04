Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha criticado la 'excepción ibérica' aprobada por la Comisión Europea este martes para dar la posibilidad a España y Portugal de topar el precio del gas en el 'pool' del mercado eléctrico ya que considera que es contraria al mercado único europeo y que hay una necesidad de acciones coordinadas en todo el continente.

"Existe la necesidad de acciones coordinadas en toda Europa para un sistema energético más competitivo, autosuficiente y menos vulnerable", ha sentenciado.

Galán no cree que España y Portugal sean unas islas energéticas que no tengan la interconexión por la que los gobiernos justifican esta medida. De hecho, viene insistiendo en esta postura desde hace semanas, erigiéndose como uno de los representantes del sector más críticos con esta reforma. Ya en el foro 'Wak up! Spain', organizado por 'El Español', aludió a que el problema con el precio del gas es algo que afecta a toda Europa por igual.

“Los precios altos del gas son un problema que afecta a toda Europa por igual y las soluciones tienen que ser comunes y no que cada país tome medidas de forma aislada”, afirmó entonces.

De hecho, este miércoles ha vuelto a incidir en que no se opone a abaratar el precio de la luz, aunque si cree que las medidas deben afectar a todo el continente por igual, puesto que esta excepción va contra el mercado único, en su opinión.

"La estabilidad regulatoria, la previsibilidad y el respeto a la ley será más importante que nunca para llevar a cabo inversiones en la transición energética que nos permitan una menor dependencia del exterior y la descarbonización", ha indicado en su discurso.

El beneficio neto de Iberdrola ha crecido hasta los 1.058 millones de euros en el primer trimestre de 2022, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2021.

La compañía ha explicado que el crecimiento en los negocios internacionales -un 33% Avangrid y un 20% Neoenergía- compensa el resultado adverso de Iberdrola España, que registra una caída del 29% en su beneficio neto, hasta los 337 millones de euros, debido a los altos precios de la energía que la compañía no ha traspasado a sus clientes, a los que ha vendido la energía a precios fijos acordados previamente. Iberdrola ha señalado que España ya supone menos de un tercio del beneficio total del grupo y ha precisado que el 80% de la energía vendida a los clientes de mercado libre está a precios que se sitúan entre la mitad y un tercio inferior a los precios de la tarifa regulada.