Joan Ribó, el alcalde de Valencia, ha puntualizado este martes en una rueda de prensa: "No soy capaz de realizar la afirmación rotunda de que en 2021 no habrá Fallas". Sin embargo, sí confirma que las Fallas no podrán celebrarse en el primer semestre.

Asimismo, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, ha explicado que los Sanfermines no podrán celebrarse este año. Esto ha provocado una polémica debido a la confusión entre dirigentes, ya que Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ha defendido que "las competencias sanitarias son del Gobierno pero la decisión final sobre la suspensión o no de los Sanfermines es del Ayuntamiento, porque es el que programa".

Mientras, Ribó ha puntualizado que, de poder celebrar las fiestas, deberán "cumplirán escrupulosamente con las directrices de Sanidad". Además, ha recalcado la importancia del "mundo fallero" y del "conjunto de actividades", ya que es imprescindible "ayudar" al sector.

A pesar del aumento de casos positivos en la tercera ola de la pandemia, el alcalde de Valencia no pierde la esperanza y explica: "Yo creo que hemos afirmado claramente que las Fallas nunca se podrán celebrar en el primer semestre en su fecha normal. En el segundo semestre veremos lo que pasa, soy incapaz de predecir si tendremos o no un nivel de vacunación cercano a la inmunidad de grupo o no".