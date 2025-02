Las acciones de los fabricantes de automóviles se encuentran entre las que más caen en Europa después del último anuncio arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha prometido imponer tarifas del 25% a importaciones de la Unión Europea (UE).

Volkswagen y Mercedes-Benz ceden alrededor de un punto y medio porcentual, mientras que BMW y Porsche prácticamente se dejan un 3% a estas horas del jueves. Stellantis se deja más de un 3% y extiende los descensos tras anunciar ayer un descenso del 70% de sus beneficios en 2024 y ofrecer una guía de beneficios bastante prudente para el actual 2025. Renault, de momento, se salva de la quema y registra subidas moderadas.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Trump llegó a afirmar que la UE fue creada "para fastidiar a Estados Unidos". "Realmente se han aprovechado de nosotros de una manera diferente. No aceptan nuestros coches. No se aceptan, en esencia, nuestros productos agrícolas. Usamos todo tipo de razones para no aceptarlos. Seamos sinceros: la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. Ese es su propósito. Y lo han hecho muy bien", ha manifestado.

Los detalles exactos de esta nueva ronda de aranceles todavía están por conocer, lo mismo que ocurre con las tarifas recíprocas que anticipó semanas atrás y que previsiblemente se irán implementando después de abril. Con todo, estas medidas y las últimas declaraciones de Trump dejan claro lo que viene insinuando desde el comienzo de su mandato: que las empresas estadounidenses se ven afectadas por las políticas comunitarias. Y por eso, según Trump, Europa debe pagar.

La Unión Europea aplica actualmente un arancel del 10% a las importaciones de vehículos, cuatro veces la tasa del 2,5% que EEUU impone a los automóviles de pasajeros. Sin embargo, EEUU cobra un arancel del 25% sobre las camionetas pickup importadas de países que no sean México y Canadá.

Jamie Rush y Maeva Cousin, analistas de Bloomberg Economics, creen que los comentarios de Trump carecían de claridad, pero "podrían ser un posicionamiento inicial destinado a obtener concesiones políticas, y las medidas que insinuó podrían suavizarse en negociaciones posteriores". Aun así, estos expertos señalan que, "si la UE enfrenta aranceles generales del 25%, nuestro análisis muestra que el impacto en el PIB podría ser de hasta un 1,5%".

Por su parte, Emmanuel Cau, analista de Barclays, cree que estos últimos titulares "son un recordatorio de la realidad" que atraviesa en estos momentos el sector automotriz y, sobre todo, el europeo, muy afectado por la competencia china en el segmento eléctrico.

Cabe recordar que los fabricantes de automóviles ya cayeron con fuerza tras el anuncio de aranceles del 25% al aluminio y al acero y los aranceles recíprocos. Entre los fabricantes europeos, según Bankinter, Mercedes-Benz sería el más perjudicado porque importa aproximadamente un 55% de sus ventas a EEUU desde Europa. Este porcentaje es notablemente superior al 35% de BMW y Volkswagen.

"En términos de EBIT el impacto potencial en Mercedes rondaría el 25%, en Volkswagen el 20% y en BMW el 15%. Nuestra recomendación sobre el sector actualmente es de venta. El 'momentum' es claramente negativo y no identificamos catalizadores a corto y medio plazo", explicaron entonces los estrategas de Bankinter.

Para los expertos de Banco Sabadell, esta noticia es "negativa" si se llega a confirmar, dado que los aranceles "penalizarían, sin duda, la demanda de vehículos fabricados en Europa". "No obstante, el hecho de que la mayor parte de los vehículos fabricados en Europa por los fabricantes alemanes y vendidos en EEUU sean de la parte más alta del catálogo, reduce en parte el impacto que estimamos que podría ser de alrededor de un 10% del EBIT en un primer momento", agregan.

No obstante, los estrategas del banco catalán también señalan que la "clave" tras estas amenazas "no está tanto en los aranceles sino en establecer un marco de negociación" con la UE para "rebajar los aranceles que soportan los fabricantes americanos al introducir sus modelos" en el Viejo Continente.

"Si finalmente el escenario acabase virando hacia un entorno de aranceles cero, esto sería especialmente positivo para los fabricantes premium alemanes, ya que los americanos no suponen un riesgo frontal a la parte más rentable de su catálogo, y, por el contrario, se les abriría la puerta a reducir el coste de entrada de sus SUVs más rentables (en Mercedes Benz y BMW)", concluyen.