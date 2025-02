El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa implementando su agenda comercial, y este miércoles ha avanzado que impondrá aranceles del 25% sobre las importaciones de la Unión Europea, que serán promulgados de manera oficial "muy pronto".

"Hemos tomado una decisión y la anunciaremos muy pronto. Serán del 25%, y se aplicarán a los automóviles y a todo lo demás", ha asegurado ante la prensa al término de la primera reunión de su gabinete.

El mandatario ha vuelto a cargar contra la UE, al afirmar que se creó "para fastidiar a Estados Unidos". El anuncio de hoy supone confirmar una medida que Trump viene insinuando desde el inicio de su mandato, ya que considera que las empresas estadounidenses se ven afectadas de manera negativa por las políticas comunitarias.

"Realmente se han aprovechado de nosotros de una manera diferente. No aceptamos nuestros coches. No se aceptan, en esencia, nuestros productos agrícolas. Usamos todo tipo de razones para no aceptarlos. Seamos sinceros: la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. Ése es su propósito. Y lo han hecho muy bien", ha manifestado.

Sin embargo, los detalles exactos de esta nueva ronda de aranceles todavía están por conocer, lo mismo que ocurre con las tarifas recíprocas que anticipó semanas atrás y que previsiblemente se irán implementando después de abril.

Trump también aseguró que los aranceles a México y Canadá comenzarán a aplicarse a partir del próximo 2 de abril, tras ser pausados inicialmente por un mes desde su anuncio.

El presidente estadounidense, además, ha impuesto tarifas del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones, que comenzarán a entrar en vigor el próximo 12 de marzo. Además, ha anunciado nuevos aranceles del 25% a la importación de coches, de chips y de productos farmacéuticos, sobre los que dará más información el 2 de abril.