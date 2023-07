El Consejo de Administración de Ezentis se renueva. La compañía ha nombrado como consejero delegado a César Revenga, actual director general de Amper y consejero ejecutivo de Ezentis, según ha informado este lunes la empresa. Cabe señalar que el pasado 29 de junio, los accionistas de Ezentis ratificaron el nombramiento de César Revenga como consejero ejecutivo.

De igual modo, Anabel López Porta, ha sido elegida nueva presidenta no ejecutiva del grupo Ezentis, mientras que Naiara Bueno Aybar ha sido designada como secretaria no consejera del Consejo, previa renuncia a su cargo como vicesecretaria no consejera. El nuevo Consejo de Administración consta de 5 miembros de los cuales dos son consejeras y los 3 restantes son consejeros independientes

César Revenga, es licenciado en Derecho y cuenta con una "amplia experiencia profesional" en el "desarrollo de estrategias comerciales y de gestión, así como en la identificación, análisis y verificación de oportunidades de negocio". La firma española ha destacado que Revenga " liderará la nueva etapa" junto a Jordi Bellsolell, director económico financiero del grupo, que se incorporó a Ezentis en marzo de 2022.

Por su parte, Anabel López, licenciada en Derecho y PDG por IESE, se incorporó al Consejo de Administración del grupo Ezentis como consejera dominical en representación de Eléctrica Nuriel (Excelsior Times) en marzo de 2021. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de compañías cotizadas.

Por otro lado, Ezentis ha informado que las comisiones delegadas del Consejo de Administración se renuevan además incorporando a Ana María Sánchez Tejeda, quien presidirá la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y a Juan Antonio Alcaraz García, que presidirá la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acompañándolos Santiago de Torres Sanahuja. Los tres, desde la posición de consejeros independientes, aportarán su visión al equipo gestor.

"La renovación del órgano de administración con perfiles altamente cualificados, con gran bagaje y dilatada experiencia profesional, son, sin duda, un paso importante hacia un nuevo escenario que permitirá consolidar un modelo de negocio más eficiente y rentable, y asegurar la plena satisfacción y confianza de todos los grupos de interés, tras la situación que ha atravesado el Grupo en los últimos años", explican desde la compañía.

Los accionistas de Ezentis aprobaron el pasado abril la reestructuración de la deuda de la sociedad con una quita del 80% de los 143 millones de euros de deuda y una segregación de la sociedad en dos, una compañía con el negocio informático y otra 'newCo' con el negocio de telecomunicaciones.

En ese sentido, la sección primera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla homologó judicialmente a finales del pasado mayo los planes de reestructuración de la deuda de la sociedad aprobados por Ezentis en abril.

Con esta homologación se dotó de plenos efectos a los planes de reestructuración de la compañía y se hicieron efectivas las medidas de reestructuración, "dando curso al plan de viabilidad anexo a los planes de reestructuración".