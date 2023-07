La plataforma de inversión eToro ha acordado la venta secundaria de acciones por valor de 120 millones de dólares, lo que otorga a la firma una valoración que se encuentra ligeramente por debajo de los 3.500 millones en los que fijó su valor durante una ronda de financiación primaria a principios de este año, según una información de 'CNBC'.

La dirección de la plataforma remitió un escrito a los empelados y accionistas de la misma en la que les daba la oportunidad de vender parte de sus acciones a alguno de los inversores existentes de eToro, por lo que la compañía no emitirá nuevos títulos y tampoco obtendrá ingreso alguno por la transacción.

"Esta no es una primaria, es decir, eToro no está recaudando dinero, sino que es un momento para que algunos accionistas y empleados de larga data tomen algo de liquidez. Como siempre, mantenga la confidencialidad y no comparta ningún detalle de esta posible transacción con nadie. Los empleados con opciones elegibles recibirán un correo electrónico con más detalles", ha afirmado en la carta Yoni Assia, CEO y cofundador de eToro.

Según sus palabras, "esta transacción secundaria brindará a los accionistas existentes en eToro y a los empleados veteranos que tienen opciones adquiridas la oportunidad de vender una proporción de sus acciones a estos compradores".

"Como empresa que sigue demostrando un crecimiento sostenible y rentable, muchos inversores nos consideran una oportunidad de inversión atractiva", ha agregado.